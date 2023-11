Brutte notizie: PrüstelGP chiude il team Moto3

Il team PrüstelGP si ritira a sorpresa dal Campionato del Mondo Moto3 2024, lasciando per strada piloti e meccanici. Il Gruppo Pierer è alla ricerca di un team più potente per CFMOTO.

I meccanici della CFMOTO PrüstelGP si aggiravano nel paddock di Valencia venerdì sera, preoccupati e sconvolti. I proprietari del team Ingo e Florian Prüstel, che si erano recati a Valencia il giorno prima, hanno deciso ieri con poco preavviso di chiudere il team Moto3 dopo questa stagione. Il team tecnico è per strada e ha poche prospettive di trovare lavoro. I meccanici della Moto3 che volevano passare dalla Tech3 alla PrüstelGP e che hanno lasciato il loro lavoro alla Tech3 sono particolarmente irritati.

Il team Prüstel è emerso dal naufragio del Racing Team Germany di Sassonia al GP di Le Mans del 2016 e l'appassionato di corse motociclistiche Ingo Prüstel, un imprenditore logistico di successo di Callenberg che in precedenza era stato a bordo come co-sponsor di RTG, ha rilevato le due posizioni - e le moto Peugeot. Il GP di Brno è stato vinto il primo anno con John McPhee.

Nel 2019, Prüstel è passato a KTM e alle moto di Pierer Mobility AG, mentre gli austriaci hanno portato in squadra Marco Bezzecchi dalla Sassonia. "Bez" ha lottato per il titolo di campione del mondo, ha vinto tre gare, ma ha perso contro Lorenzo Della Porta (Leopard Honda), "Bez" si è classificato terzo nel campionato del mondo.

Nel 2019, il team PrüstelGP ha subito una grave battuta d'arresto con la morte del giovane e promettente pilota svizzero Jason Dupasquier.

Negli ultimi due anni, Prüstel ha schierato la squadra sotto la sponsorizzazione di CFMoto, un marchio cinese che ha stipulato accordi di cooperazione di ampia portata con il Gruppo Pierer e detiene una partecipazione del 2% in Pierer Mobility AG.

La 2022 è stata guidata da Xavier Artigas e Carlos Tatay. Tatay è poi passato al Campionato Europeo Moto3 ed è stato sostituito dall'australiano Joel Kelso.

I risultati del 2023 hanno lasciato molto a desiderare e gli sponsor principali, come Saxoprint o Redox (questa azienda ha portato con sé Salac), non sono più stati trovati. Il Gruppo Pierer ha quindi chiuso il rubinetto dei soldi per il 2023.

"Abbiamo dovuto cercare un'altra squadra per il nostro partner cinese, per poter soddisfare le sue richieste", ha spiegato Jens Hainbach, Vicepresidente Road Racing del Gruppo Pierer.

Il team MTHelmets-MSi di Teo Martín ha potuto passare dalla KTM alle identiche moto CFMOTO. A causa degli scarsi risultati, il Gruppo Pierer ha fatto parlare di sé. Sono in corso colloqui anche con il boss del team GASGAS Jorge Martinez.

I piloti del prossimo anno, Riccardo Rossi e Artigas, sono in viaggio. Artigas è ora collegato al team Forward Moto2.

Sebbene Prüstel gestisse anche un'accademia giovanile, non ha mai portato un pilota tedesco nel campionato mondiale.

Ciò significa che la prossima squadra tedesca di GP, dopo Kiefer Racing, scomparirà dal Campionato del Mondo.

Con ogni probabilità, l'anno prossimo la Dorna non riassegnerà i due posti Prüstel, ma ridurrà il campo di partenza di un team con due piloti.

Risultati della gara della Moto3, Doha (19/11):

1° Masià, Honda, 16 giri in 33:50.694 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,068 sec.

3° Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4° Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5° Perez, KTM, + 1,553

6° Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7° Bertelle, Honda, + 1,725

8° Toba, Honda, + 1,846

9° Holgado, KTM, + 1.943

10° Veijer, Husqvarna, + 2.019

11° Fenati, Honda, + 3.634

12° Muñoz, KTM, + 4.003

13° Kelso, CFMOTO, + 4.060

14° Furusato, Honda, + 4.166

15° Ortolá, KTM, + 4.228

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 19 gare su 20:

1° Masià, 271 punti (Campione del Mondo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1. KTM, 378 punti (campione del mondo). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 punti. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.