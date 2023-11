Más notícias: PrüstelGP fecha a equipa de Moto3

A equipa PrüstelGP retira-se surpreendentemente do Campeonato do Mundo de Moto3 de 2024, deixando pilotos e mecânicos na rua. O Grupo Pierer está à procura de uma equipa mais poderosa para a CFMOTO.

Os mecânicos da CFMOTO PrüstelGP deambularam pelo paddock de Valência na sexta-feira à noite, preocupados e desolados. Os proprietários da equipa, Ingo e Florian Prüstel, que tinham viajado para Valência no dia anterior, decidiram ontem, em cima da hora, encerrar a equipa de Moto3 após esta época. A equipa técnica está na rua e tem poucas perspectivas de encontrar emprego. Os mecânicos de Moto3 que queriam passar da Tech3 para a PrüstelGP e que deixaram os seus empregos na Tech3 estão particularmente aborrecidos.

A equipa Prüstel surgiu dos destroços da Racing Team Germany, da Saxónia, no GP de Le Mans de 2016, e o apaixonado por corridas de motos Ingo Prüstel, um empresário de logística de sucesso de Callenberg, que já tinha estado a bordo como copatrocinador da RTG, assumiu as duas posições - e as motos Peugeot. O GP de Brno foi ganho logo no primeiro ano com John McPhee.

Em 2019, a Prüstel mudou para a KTM e para as motos da Pierer Mobility AG, com os austríacos a trazerem Marco Bezzecchi para a equipa da Saxónia. "Bez" lutou pelo título do Campeonato do Mundo, venceu três corridas, mas perdeu para Lorenzo Della Porta (Leopard Honda), "Bez" terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo.

Em 2019, a equipa PrüstelGP sofreu um sério revés com a morte do jovem e promissor piloto suíço Jason Dupasquier.

Nos últimos dois anos, a Prüstel colocou a equipa em campo sob o patrocínio da CFMoto, uma marca chinesa que celebrou acordos de cooperação de longo alcance com o Grupo Pierer e detém uma participação de 2% na Pierer Mobility AG.

A 2022 foi conduzida por Xavier Artigas e Carlos Tatay. Tatay mudou depois para o Campeonato da Europa de Moto3 e foi substituído pelo australiano Joel Kelso.

Os resultados de 2023 deixaram muito a desejar e os principais patrocinadores, como a Saxoprint ou a Redox (esta empresa trouxe a Salac consigo), deixaram de ser encontrados. O Grupo Pierer fechou assim a torneira do dinheiro para 2023.

"Tivemos de procurar outra equipa para o nosso parceiro chinês, a fim de podermos satisfazer as suas necessidades", explicou Jens Hainbach, Vice-Presidente de Corridas de Estrada do Grupo Pierer.

A equipa MTHelmets-MSi de Teo Martín podia agora mudar da KTM para as motos CFMOTO idênticas. Devido aos fracos resultados, o Grupo Pierer fez um nome para si próprio. Estão também em curso conversações com o chefe de equipa da GASGAS, Jorge Martinez.

Os pilotos do próximo ano, Riccardo Rossi e Artigas, estão na rua. Artigas está agora ligado à equipa Forward Moto2.

Embora a Prüstel também tenha uma academia de juniores, nunca levou um piloto alemão para o campeonato do mundo.

Isto significa que a próxima equipa alemã de MotoGP, depois da Kiefer Racing, vai desaparecer do Campeonato do Mundo.

É muito provável que a Dorna não reatribua os dois lugares da Prüstel no próximo ano, mas reduzirá o campo de partida com uma equipa de dois pilotos.

Resultado da corrida de Moto3, Doha (19/11):

1º Masià, Honda, 16 rdn em 33:50.694 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,068 seg

3º Deniz Öncü, KTM, + 0,163

4º Riccardo Rossi, Honda, + 0,285

5º Pérez, KTM, + 1,553

6º Sasaki, Husqvarna, + 1,566

7º Bertelle, Honda, + 1,725

8º Toba, Honda, + 1,846

9º Holgado, KTM, + 1,943

10º Veijer, Husqvarna, + 2.019

11º Fenati, Honda, + 3,634

12º Muñoz, KTM, + 4.003

13º Kelso, CFMOTO, + 4.060

14º Furusato, Honda, + 4.166

15º Ortolá, KTM, + 4.228

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 19 de 20 corridas:

1º Masià, 271 pontos (Campeão do Mundo). 2. Sasaki 243. 3. Alonso 225. 4. Holgado 212. 5. Öncü 212. 6. Ortolá 171. 7. Veijer 136. 8. Moreira 131. 9. Rueda 111. 10. Muñoz 106. 11. Toba 105. 12. Nepa 101. 13. R. Rossi 79. 14. Yamanaka 78. 15. Artigas 77. 16. Furusato 58. 17. Bertelle 57. 18. Kelso 52. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Odgen 24. 23. Adrián Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Perez 15. 26. Farioli 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 378 pontos (campeão mundial). 2. Honda 322. 3. Husqvarna 282. 4. GASGAS 250. 5. CFMOTO 104.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 379 pontos. 2. Leopard Racing 344. 3. Red Bull KTM Ajo 323. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 303. 5. Angeluss MTA Team 272. 6. Red Bull KTM Tech3, 227. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 129. 10. BOE Motorsports 121. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 62. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.