Valence : Victoire pour Sasaki, titre par équipe pour Husqvarna

Liqui Moly Husqvarna Intact GP a occupé les deux premières places sur la grille de départ de la finale de Valence avec Collin Veijer et Ayumu Sasaki. Cependant, le poleman Veijer a chuté dès le deuxième virage lors du tour de reconnaissance. Pendant que le Néerlandais de 18 ans changeait de casque et de combinaison de cuir, sa Husqvarna a été réparée à la hâte sur la grille de départ - ce qui a été fait à temps et lui a permis de prendre le départ de la course en première position.

Pendant une grande partie de la course de 20 tours, Veijer a mené la course, tandis que Sasaki attendait sa chance - et l'a finalement transformée en sa première victoire de la saison pour sa dernière apparition en Moto3. Veijer a commis une erreur tardive qui l'a relégué derrière David Alonso (Valresa GASGAS Aspar Team) et Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team). Mais cela n'a rien changé au titre par équipe pour l'équipe d'usine Husqvarna de Peter Öttl, notamment parce que le champion du monde Jauma Masià et son coéquipier de Leopard Adrian Fernández n'ont pas pu se mêler à la course finale.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Sasaki prend la tête devant Veijer. Derrière, Öncü, Kelso et Ortolá se rangent.



1er tour : Moreira et Perez chutent dès le virage 2, Holgado doit aller loin mais reste assis. L'accident a été provoqué par Artigas, qui écope d'une double pénalité de long lap.



2e tour : Veijer prend la tête, Sasaki perd également la 2e place à la fin du 2e tour au profit d'Öncü.



3e tour : Sur la ligne de départ, Sasaki reprend la 2e place, mais dans le dernier virage, Öncü trouve à nouveau le moyen de le dépasser. Chute de Lorenzo Fellon au virage 5.



4e tour : Le jeu se répète dans la ligne droite : Sasaki se glisse à nouveau à la deuxième place, ce qui rétablit le doublé Husqvarna. Derrière Öncü (3e) suivent Kelso, Ortolá, Alonso, Rueda, Muñoz et Masia (9e). Derrière le champion du monde, il y a déjà un écart de près de deux secondes avec son coéquipier chez Leopard, Adrian Fernández.



5e tour : Kelso recule à la 5e place derrière Alonso et Ortolá.



6e tour : Veijer continue de mener devant Sasaki, Öncü, Alonso, Ortolá, Kelso et Rueda. Muñoz et Masia accusent un retard d'environ une seconde sur le groupe de tête composé de sept coureurs.



7e tour : Masia trouve enfin le moyen de dépasser Muñoz au virage 14, mais 2,5 secondes le séparent désormais du top 6.



9e tour : Sasaki recule à la 4e place derrière Öncü et Alonso. Masia (8e) continue de perdre du terrain sur le groupe de tête.



10e tour : Sur la ligne de départ, Sasaki gagne à nouveau une place sur Alonso, mais Öncü se maintient cette fois-ci derrière Veijer à la 2e place.



11e tour : Sasaki reprend la 2e place au virage 1, Rueda (6e) et Kelso (7e) se battent pour rester dans le coup. Holgado reprend la 8e place à Masia avec un rythme soutenu, mais il ne sera pas possible de faire mieux pour le triple vainqueur de la saison après l'incident du premier tour. Devant lui, l'écart est de plus de cinq secondes.



12e tour : Masia sort même du top 10.



13e tour : Alonso se glisse dans le dernier virage, contact compris, sur Öncü, qui perd ensuite une autre place au profit d'Ortolá.



14e tour : Alonso reprend également la 2e place à Sasaki au virage 14.



15e tour : Veijer continue de mener devant Alonso, Sasaki et Ortolá, Öncü ne suit plus tout à fait.



16e tour : Sasaki assure à nouveau le doublé Husqvarna - jusqu'à ce que Veijer aille loin dans le virage 10 et retombe à la 4e place. Sasaki est donc le nouveau leader. Ortolá prend la deuxième place à Alonso.



18e tour : Öncü se rapproche du quatuor de tête.



19e tour : Les cinq premiers se tiennent en une demi-seconde, Sasaki mène avant le dernier tour devant Alonso, Veijer, Ortolá et Öncü.



Dernier tour : Ortolá reprend la troisième place à Veijer. Sasaki se défend cette fois avec succès contre Alonso et remporte encore sa première victoire de la saison dans sa dernière course Moto3 !

Résultat de la course Moto3, Valence (26.11.) :

1. Sasaki, Husqvarna, 20 rdn en 33:03,409 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,082 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,128

4. Veijer, Husqvarna, + 0,266

5. Öncü, KTM, + 0,384

6. Rueda, KTM, + 3,589

7. Kelso, CFMOTO, + 4,623

8. Holgado, KTM, + 6,105

9. Muñoz, KTM, + 6,305

10. Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11. Furusato, Honda, + 9,166

12. Farioli, KTM, + 9,663

13. Masia, Honda, + 10,446

14. Adrian Fernández, Honda, + 10,556

15e Nepa, KTM, + 11,462

Classement final du championnat du monde Moto3 après 20 courses :

1. Masià, 274 points. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. R. Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Odgen 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 394 points. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 3072. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.