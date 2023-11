Valencia: vittoria di Sasaki, titolo di squadra per Husqvarna

Il Liqui Moly Husqvarna Intact GP ha occupato le prime due posizioni in griglia nella finale di Valencia con Collin Veijer e Ayumu Sasaki. Tuttavia, Veijer, autore della pole, è caduto nel giro di controllo alla seconda curva. Mentre il diciottenne olandese si scambiava casco e tuta, la sua Husqvarna è stata riparata in fretta e furia sulla griglia di partenza.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Sasaki prende il comando davanti a Veijer. Alle sue spalle si schierano Öncü, Kelso e Ortolá.



Giro 1: Moreira e Perez cadono alla curva 2, Holgado è costretto ad allargarsi ma rimane seduto. L'incidente è stato causato da Artigas, che riceve una doppia penalità per giro lungo.



Giro 2: Veijer passa in testa, Sasaki perde anche il secondo posto a favore di Öncü alla fine del secondo giro.



3° giro: Sasaki riconquista il secondo posto al traguardo, ma Öncü riesce a superarlo all'ultima curva. Lorenzo Fellon cade alla curva 5.



Giro 4: Il gioco si ripete sul rettilineo: Sasaki torna al 2° posto, ripristinando la doppietta Husqvarna. Öncü (3°) è seguito da Kelso, Ortolá, Alonso, Rueda, Muñoz e Masia (9°). Dietro al campione del mondo c'è già un distacco di quasi due secondi dal suo compagno di squadra Leopard Adrian Fernández.



5° giro: Kelso scende al 5° posto dietro ad Alonso e Ortolá.



6° giro: Veijer continua a condurre davanti a Sasaki, Öncü, Alonso, Ortolá, Kelso e Rueda. Muñoz e Masia sono a circa un secondo dal gruppo di testa.



7° giro: Masia riesce finalmente a superare Muñoz alla curva 14, ma ora è a 2,5 secondi dai primi sei.



9° giro: Sasaki scende al 4° posto dietro Öncü e Alonso. Masia (8°) continua a perdere terreno sul gruppo di testa.



10° giro: Sasaki guadagna un'altra posizione sulla linea del traguardo nei confronti di Alonso, ma questa volta Öncü mantiene il 2° posto dietro a Veijer.



11° giro: Sasaki torna al secondo posto alla curva 1, mentre Rueda (6°) e Kelso (7°) lottano per raggiungerlo. Holgado ha rilevato l'8° posto da Masia con un ritmo sostenuto, ma non sarà possibile fare di più per il tre volte vincitore della stagione dopo l'incidente del primo giro. Davanti a lui c'è un distacco di oltre cinque secondi.



Giro 12: Masia esce addirittura dalla top 10.



13° giro: Alonso rientra all'ultima curva, con un contatto con Öncü, che successivamente perde un'altra posizione a favore di Ortolá.



Giro 14: Alonso conquista anche il secondo posto da Sasaki alla curva 14.



15° giro: Veijer continua a condurre davanti ad Alonso, Sasaki e Ortolá, Öncü non riesce a tenere il passo.



16° giro: Sasaki si assicura ancora una volta la doppietta Husqvarna, finché Veijer non va largo alla curva 10 e retrocede al 4° posto. Sasaki è ora il nuovo leader. Ortolá ha rilevato il 2° posto da Alonso.



18° giro: Öncü si fa strada nel quartetto di testa.



Giro 19: I primi cinque sono a mezzo secondo di distanza, con Sasaki in testa davanti ad Alonso, Veijer, Ortolá e Öncü prima dell'ultimo giro.



Ultimo giro: Ortolá prende il terzo posto da Veijer. Sasaki questa volta si difende con successo da Alonso e conquista la prima vittoria della stagione nella sua ultima gara di Moto3!

Risultati gara Moto3, Valencia (26/11):

1° Sasaki, Husqvarna, 20 giri in 33:03.409 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,082 sec.

3° Ortolá, KTM, + 0,128

4° Veijer, Husqvarna, + 0,266

5° Öncü, KTM, + 0,384

6° Rueda, KTM, + 3,589

7° Kelso, CFMOTO, + 4,623

8° Holgado, KTM, + 6,105

9° Muñoz, KTM, + 6.305

10° Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11° Furusato, Honda, + 9.166

12° Farioli, KTM, + 9.663

13° Masia, Honda, +10.446

14° Adrian Fernández, Honda, +10.556

15° Nepa, KTM, + 11.462

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. R. Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Odgen 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 3072. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.