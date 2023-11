Valência: Vitória para Sasaki, título de equipa para a Husqvarna

A Liqui Moly Husqvarna Intact GP ocupou as duas primeiras posições da grelha de partida para a final em Valência com Collin Veijer e Ayumu Sasaki. No entanto, o pole-setter Veijer caiu na volta de inspeção na segunda curva. Enquanto o holandês de 18 anos trocava o capacete e as peles, a sua Husqvarna foi rapidamente reparada na grelha, o que foi feito atempadamente, permitindo-lhe começar a corrida na P1 da grelha.

Veijer liderou durante largos trechos da corrida de 20 voltas, enquanto Sasaki ficou atrás à espera da sua oportunidade - e finalmente converteu-a na sua primeira vitória da época na sua última participação na Moto3. Veijer cometeu um erro no final da corrida que o deixou atrás de David Alonso (Valresa GASGAS Aspar Team) e Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team). No entanto, isto não alterou o título da equipa Husqvarna liderada por Peter Öttl, também porque o campeão do mundo Jauma Masià e o seu companheiro de equipa Leopard Adrian Fernández não estavam entre os primeiros no final.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Início: Sasaki assume a liderança à frente de Veijer. Öncü, Kelso e Ortolá alinham-se atrás dele.



Volta 1: Moreira e Pérez batem na curva 2, Holgado tem de sair da frente mas fica sentado. O acidente foi causado por Artigas, que recebe uma dupla penalização de volta longa.



Volta 2: Veijer assume a liderança, Sasaki também perde o segundo lugar para Öncü no final da segunda volta.



Volta 3: Sasaki recupera o segundo lugar na linha de chegada, mas Öncü consegue passar novamente na última curva. Lorenzo Fellon cai na curva 5.



Volta 4: O jogo repete-se na reta da meta: Sasaki volta para o 2º lugar, restaurando a liderança da dupla da Husqvarna. Öncü (3º) é seguido por Kelso, Ortolá, Alonso, Rueda, Muñoz e Masia (9º). Atrás do campeão do mundo há já uma diferença de quase dois segundos para o seu companheiro de equipa Leopard, Adrian Fernández.



5ª volta: Kelso cai para o 5º lugar, atrás de Alonso e Ortolá.



Volta 6: Veijer continua a liderar à frente de Sasaki, Öncü, Alonso, Ortolá, Kelso e Rueda. Muñoz e Masia estão cerca de um segundo atrás do grupo de sete líderes.



Volta 7: Masia finalmente consegue passar Muñoz na curva 14, mas agora está 2,5 segundos atrás dos seis primeiros.



9ª volta: Sasaki cai para o 4º lugar, atrás de Öncü e Alonso. Masia (8º) continua a perder terreno para o grupo da frente.



10ª volta: Sasaki ganha mais um lugar na linha de chegada contra Alonso, mas desta vez Öncü mantém o 2º lugar atrás de Veijer.



Volta 11: Sasaki volta a subir para o segundo lugar na curva 1, com Rueda (6º) e Kelso (7º) a lutarem para o apanhar. Holgado assume o 8º lugar de Masia com um ritmo forte, mas não será possível mais para o triplo vencedor da época depois do incidente na 1ª volta. Há uma diferença de mais de cinco segundos à sua frente.



Volta 12: Masia até sai do top 10.



Volta 13: Alonso volta a acelerar na última curva, incluindo contacto com Öncü, que posteriormente perde outro lugar para Ortolá.



Volta 14: Alonso também toma o segundo lugar de Sasaki na curva 14.



Volta 15: Veijer continua a liderar à frente de Alonso, Sasaki e Ortolá, Öncü não consegue acompanhar.



16ª volta: Sasaki volta a garantir a liderança de uma dupla da Husqvarna - até que Veijer se afasta na curva 10 e cai para o 4º lugar. Sasaki é agora o novo líder. Ortolá assume o 2º lugar de Alonso.



Volta 18: Öncü luta para voltar ao quarteto da frente.



Volta 19: Os cinco primeiros estão separados por apenas meio segundo, com Sasaki a liderar à frente de Alonso, Veijer, Ortolá e Öncü antes da última volta.



Última volta: Ortolá ganha o 3º lugar a Veijer. Sasaki defende-se com sucesso de Alonso desta vez e consegue a sua primeira vitória da época na sua última corrida de Moto3!

Resultado da corrida de Moto3, Valencia (26/11):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 rdn em 33:03.409 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,082 seg

3º Ortolá, KTM, + 0,128

4º Veijer, Husqvarna, + 0,266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589

7º Kelso, CFMOTO, + 4,623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11º Furusato, Honda, + 9,166

12º Farioli, KTM, + 9,663

13º Masia, Honda, +10,446

14º Adrian Fernández, Honda, +10,556

15º Nepa, KTM, + 11,462

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. R. Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Odgen 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 4. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 3072. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.