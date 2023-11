Test de lundi à Valence : l'aventure de Dettwiler en Coupe du monde commence

Juste après la finale de la saison à Valence, le premier test hivernal officiel a eu lieu avec les nouveaux pneus Pirelli pour 2024. Comme on le sait, le fabricant italien remplace Dunlop comme fournisseur exclusif dans les catégories Moto3 et Moto2. Pour cela, Pirelli a recours à la gamme existante de slicks Diablo. En ce qui concerne les tailles de pneus, 100/70.17" à l'avant et 120/70.17" à l'arrière ont été déterminés pour les motos Moto3 ; 125/70-17" à l'avant et 200/65-17" à l'arrière pour la classe Moto2.

Les temps étaient d'emblée rapides sous un soleil radieux : dans la classe Moto2, c'est à nouveau un pilote Boscoscuro qui a mené le classement lundi, mais cette fois-ci Alonso Lopez avec un temps de 1:33,061 min. En comparaison, Aron Canet a réalisé 1:33,314 samedi, ce qui lui a permis de décrocher la pole position lors de la course d'adieu de Pons. Canet a fait ses débuts sous les couleurs de Fantic lors du test Pirelli et s'est classé deuxième.

Dans la catégorie Moto3, Dani Holgado (Red Bull KTM Ajo) a été le plus rapide au test en 1:37,300 min, dépassant même largement le temps de la pole de Collin Veijer. Le pilote officiel Husqvarna avait réalisé samedi un temps de 1:38,311 min avec des pneus Dunlop.

Noah Dettwiler, qui a acquis sa première expérience avec les pneus Pirelli et s'est classé 21e sur la liste des temps combinée, a parlé d'un "changement dans le bon sens". Pour le jeune homme de 18 ans, l'aventure du championnat du monde 2024 a débuté lundi à Valence, après une première expérience en Indonésie cette saison en tant que remplaçant pour sa nouvelle équipe CIP Green Power.

"Nous avons encore besoin d'un peu plus de tours pour mieux comprendre les pneus et la moto et adapter le set-up. Mais nous sommes sur la bonne voie", a décrit le Suisse lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "J'ai pu apprendre à connaître l'équipe en Indonésie et j'ai également passé beaucoup de temps avec eux en Australie. Cela a certainement été positif pour que nous n'ayons pas ces difficultés de démarrage et que tout puisse commencer directement. Maintenant, je commence à réaliser, c'est vraiment le début", a-t-il ajouté en souriant.

Concernant sa préparation pour sa première saison complète en championnat du monde Moto3, Dettwiler a révélé : "Je vais rester tout l'hiver à Valence. Avec quelques autres coureurs du championnat du monde, nous avons formé un groupe afin de pouvoir nous entraîner ensemble. Il y a aussi des pilotes du championnat du monde, de la Moto2 et de la Moto3, afin que nous puissions nous entraîner avec des pilotes plus rapides. C'est l'objectif".

Pour 2024, Noah, qui a terminé à une honorable 20e place au GP d'Autriche de cette année en tant que pilote wildcard, souhaite d'abord voir où il en est au Qatar lors de l'ouverture de la saison le 10 mars. "Et à partir de là, construire et progresser pas à pas", a ajouté le seul pilote GP germanophone de la saison à venir. "Il y a toujours de la pression - de la part de l'équipe, des sponsors et de soi-même surtout, mais ce n'est pas une pression supplémentaire pour moi d'être le seul pilote de WRC germanophone".

Test Moto3, chrono combiné, Valence (27.11.) :

1. Holgado, KTM, 1:37,300 min

2. Rueda, KTM, + 0,383

3. Alonso, GASGAS, + 0,675

4. Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5. Almansa, Honda, + 0,849

6. Bertelle, Honda, + 0,878

7. Veijer, Husqvarna, + 0,961

8. Ortolá, KTM, + 0,966

9. Piqueras, Honda, + 0,991

10. Farioli, Honda, + 1,017

11. Lunetta, Honda, + 1,101

12. Roulstone, KTM, + 1,211

13. Muñoz, KTM, + 1,219

14. Kelso, KTM, + 1,433

15. O'Shea, Honda, + 1,514

16. Yamanaka, KTM, + 1,659

17. Zurutuza, KTM, + 1,696

18. Furusato, Honda, + 1,777

19. Carraro, KTM, + 1,967

20. Esteban, GASGAS, + 2,102

21. Dettwiler, KTM, + 2,204

22. Buasri, Honda, + 2,291

23e Suzuki, Husqvarna, + 2,405

- Fellon, KTM, pas de temps

Test Moto2, chrono combiné, Valence (27.11.) :

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230