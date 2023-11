Lunedì test Valencia: inizia l'avventura di Dettwiler nel Mondiale

I piloti della Moto3 e della Moto2 hanno iniziato i loro preparativi per il 2024 con il primo test ufficiale Pirelli a Valencia lunedì, che è stato anche la prima uscita di Noah Dettiler (CIP-KTM) come pilota regolare del Campionato del Mondo.

Il primo test invernale ufficiale con i nuovi pneumatici Pirelli per il 2024 si è svolto subito dopo il finale di stagione a Valencia. Come è noto, il produttore italiano sta sostituendo Dunlop come fornitore unico nelle classi Moto3 e Moto2. Pirelli utilizzerà la gamma esistente di pneumatici slick Diablo. Le misure dei pneumatici specificate per le Moto3 erano 100/70,17" all'anteriore e 120/70,17" al posteriore; per la classe Moto2 125/70-17" all'anteriore e 200/65-17" al posteriore.

I tempi sono stati subito veloci sotto il sole splendente: nella classe Moto2, un pilota Boscoscuro ha nuovamente guidato la classifica del lunedì, ma questa volta Alonso Lopez con un 1:33.061 min. In confronto, un 1:33.314 è stato sufficiente ad Aron Canet per conquistare la pole position nella gara d'addio di Pons di sabato. Canet ha fatto il suo debutto con i colori Fantic nei test Pirelli e si è piazzato al secondo posto.

Nella classe Moto3, Dani Holgado (Red Bull KTM Ajo) è stato il più veloce nel test con un tempo di 1:37.300 minuti, nettamente superiore al tempo della pole di Collin Veijer. Il pilota della Husqvarna aveva fatto segnare sabato un 1:38.311 minuti con pneumatici Dunlop.

Noah Dettwiler, che ha fatto la sua prima esperienza con i pneumatici Pirelli e si è classificato 21° nella classifica dei tempi combinati, ha parlato di un "cambiamento in meglio". Il 18enne ha iniziato la sua avventura nel Campionato del Mondo 2024 a Valencia lunedì, dopo aver già corso una volta in questa stagione in Indonesia come sostituto per il suo nuovo team CIP Green Power.

"Abbiamo ancora bisogno di qualche giro per capire meglio le gomme e la moto e per adattare l'assetto. Ma siamo sulla strada giusta", ha dichiarato il pilota svizzero in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Sono riuscito a conoscere la squadra in Indonesia e ho trascorso molto tempo con loro anche in Australia. Questo è stato sicuramente positivo, in modo da non avere questi problemi iniziali e da poter iniziare tutto subito. Ora me ne sto rendendo conto lentamente, ora sta iniziando davvero", ha aggiunto con un sorriso.

Per quanto riguarda la preparazione alla sua prima stagione completa nel Campionato del Mondo Moto3, Dettwiler ha rivelato: "Rimarrò a Valencia per tutto l'inverno. Abbiamo messo insieme un gruppo con alcuni altri piloti del Campionato del Mondo, in modo da poterci allenare insieme. Ci sono anche piloti del Campionato del Mondo, della Moto2 e della Moto3, in modo da poterci allenare con piloti più veloci. Questo è l'obiettivo".

Per il 2024, Noah, che ha concluso con un rispettabile 20° posto il GP d'Austria di quest'anno come pilota wildcard, vuole innanzitutto verificare la sua posizione in Qatar all'apertura della stagione il 10 marzo. "E poi partire da lì e progredire passo dopo passo", ha aggiunto l'unico pilota di lingua tedesca che parteciperà al GP nella prossima stagione. "C'è sempre pressione - da parte della squadra, degli sponsor e soprattutto da parte di se stessi, ma non è una pressione aggiuntiva per me che sono l'unico pilota di lingua tedesca del Campionato del Mondo".

Test Moto3, tempi combinati, Valencia (27.11.):

1° Holgado, KTM, 1:37.300 min.

2° Rueda, KTM, + 0,383

3° Alonso, GASGAS, + 0,675

4° Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5° Almansa, Honda, + 0,849

6° Bertelle, Honda, + 0,878

7° Veijer, Husqvarna, + 0,961

8° Ortolá, KTM, + 0,966

9° Piqueras, Honda, + 0,991

10° Farioli, Honda, + 1,017

11° Lunetta, Honda, + 1,101

12° Roulstone, KTM, + 1.211

13° Muñoz, KTM, + 1.219

14° Kelso, KTM, + 1.433

15° O'Shea, Honda, + 1.514

16° Yamanaka, KTM, + 1.659

17° Zurutuza, KTM, + 1.696

18° Furusato, Honda, + 1,777

19° Carraro, KTM, + 1.967

20° Esteban, GASGAS, + 2.102

21° Dettwiler, KTM, + 2.204

22° Buasri, Honda, + 2.291

23° Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, nessun tempo

Test Moto2, tempi combinati, Valencia (27 novembre):

1° Lopez, Boscoscuro, 1:33.061 min.

2° Canet, Kalex, + 0,013 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4° Gonzalez, Kalex, + 0,209

5° Arenas, Kalex, + 0,241

6° Dixon, Kalex, + 0,311

7° Arbolino, Kalex, + 0,322

8° Escrig, Forward, + 0,378

9° Baltus, Kalex, + 0,390

10° Chantra, Kalex, + 0,392

11° Foggia, Kalex, + 0,501

12° Masia, Kalex, + 0,526

13° Agius, Kalex, + 0,531

14° Guevara, Kalex, + 0,581

15° Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16° Alcoba, Kalex, + 0,648

17° Salac, Kalex, + 0,662

18° V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19° Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20° Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21° Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22° Vietti, Kalex, + 1,189

23° Cardelús, Kalex, + 1.282

24° Moreira, Kalex, + 1,292

25° Aji, Kalex, + 2.173

26° Sasaki, Kalex, + 2.581

27° Öncü, Kalex, + 2.678

28° Artigas, Forward, + 3.230