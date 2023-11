Teste de segunda-feira Valência: começa a aventura de Dettwiler no Campeonato do Mundo

Os pilotos de Moto3 e Moto2 começaram os preparativos para 2024 com o primeiro teste oficial da Pirelli em Valência, na segunda-feira, que foi também a primeira saída de Noah Dettiler (CIP-KTM) como piloto regular do Campeonato do Mundo.

O primeiro teste oficial de inverno com os novos pneus Pirelli para 2024 teve lugar imediatamente após o final da época em Valência. Como é sabido, o fabricante italiano está a substituir a Dunlop como único fornecedor nas classes Moto3 e Moto2. Para o efeito, a Pirelli utilizará a atual gama de pneus Diablo. As medidas de pneus especificadas para as motos de Moto3 foram 100/70,17" na frente e 120/70,17" na traseira; para a classe Moto2 125/70-17" na frente e 200/65-17" na traseira.

Os tempos foram imediatamente rápidos sob um sol radioso: na classe Moto2, um piloto da Boscoscuro voltou a liderar a classificação na segunda-feira, mas desta vez Alonso Lopez com 1:33.061 min. Em comparação, 1:33.314 foi o suficiente para Aron Canet conquistar a pole position na corrida de despedida de Pons no sábado. Canet fez a sua estreia com as cores da Fantic no teste Pirelli e ficou em segundo lugar.

Na classe Moto3, Dani Holgado (Red Bull KTM Ajo) foi o mais rápido no teste com um tempo de 1:37.300 minutos, que foi significativamente mais rápido do que o tempo da pole de Collin Veijer. O piloto da Husqvarna Works tinha estabelecido um tempo de 1:38.311 minutos com pneus Dunlop no sábado.

Noah Dettwiler, que ganhou a sua primeira experiência com os pneus Pirelli e terminou em 21º lugar na tabela de tempos combinados, falou de uma "mudança para melhor". O jovem de 18 anos começou a sua aventura no Campeonato do Mundo de 2024 em Valência na segunda-feira, tendo já corrido uma vez esta época na Indonésia como substituto da sua nova equipa CIP Green Power.

"Ainda precisamos de mais algumas voltas para compreender melhor os pneus e a mota e para adaptar a configuração. Mas estamos no bom caminho," disse o piloto suíço numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Consegui conhecer a equipa na Indonésia e também passei muito tempo com eles na Austrália. Isso foi certamente positivo, para que não tenhamos agora estes problemas iniciais e tudo possa começar de imediato. Agora estou a aperceber-me lentamente, agora é que está mesmo a começar", acrescentou com um sorriso.

Relativamente à preparação para a sua primeira época completa no Campeonato do Mundo de Moto3, Dettwiler revelou: "Vou ficar em Valência durante todo o inverno. Reunimos um grupo com alguns outros pilotos do Campeonato do Mundo para podermos treinar juntos. Também há pilotos do Campeonato do Mundo, de Moto2 e Moto3, para podermos treinar com pilotos mais rápidos. É esse o objetivo".

Para 2024, Noah, que terminou num respeitável 20º lugar no GP da Áustria deste ano como piloto wildcard, quer primeiro ver em que posição se encontra no Qatar, na abertura da época, a 10 de março. "E depois construir a partir daí e avançar passo a passo", acrescentou o único piloto regular de língua alemã para a próxima época. "Há sempre pressão - da equipa, dos patrocinadores e, acima de tudo, de si próprio, mas não é pressão adicional para mim o facto de ser o único piloto de língua alemã no Campeonato do Mundo."

Teste de Moto3, tempos combinados, Valência (27.11.):

1º Holgado, KTM, 1:37.300 min

2º Rueda, KTM, + 0,383

3º Alonso, GASGAS, + 0,675

4º Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5º Almansa, Honda, + 0,849

6º Bertelle, Honda, + 0,878

7º Veijer, Husqvarna, + 0,961

8º Ortolá, KTM, + 0,966

9º Piqueras, Honda, + 0,991

10º Farioli, Honda, + 1,017

11º Lunetta, Honda, + 1.101

12º Roulstone, KTM, + 1.211

13º Muñoz, KTM, + 1.219

14º Kelso, KTM, + 1.433

15º O'Shea, Honda, + 1,514

16º Yamanaka, KTM, + 1,659

17º Zurutuza, KTM, + 1,696

18º Furusato, Honda, + 1,777

19º Carraro, KTM, + 1,967

20º Esteban, GASGAS, + 2.102

21º Dettwiler, KTM, + 2.204

22º Buasri, Honda, + 2,291

23º Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, sem tempo

Teste de Moto2, tempos combinados, Valência (27 Nov.):

1º Lopez, Boscoscuro, 1:33.061 min

2º Canet, Kalex, + 0,013 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4º Gonzalez, Kalex, + 0,209

5º Arenas, Kalex, + 0,241

6º Dixon, Kalex, + 0,311

7º Arbolino, Kalex, + 0,322

8º Escrig, Forward, + 0,378

9º Baltus, Kalex, + 0,390

10º Chantra, Kalex, + 0,392

11º Foggia, Kalex, + 0,501

12º Masia, Kalex, + 0,526

13º Agius, Kalex, + 0,531

14º Guevara, Kalex, + 0,581

15º Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16º Alcoba, Kalex, + 0,648

17º Salac, Kalex, + 0,662

18º V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19º Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20º Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21º Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22º Vietti, Kalex, + 1.189

23º Cardelús, Kalex, + 1,282

24º Moreira, Kalex, + 1.292

25º Aji, Kalex, + 2.173

26º Sasaki, Kalex, + 2.581

27º Öncü, Kalex, + 2,678

28º Artigas, Forward, + 3.230