Transferts Moto3 2024 : difficile de trouver des stars

Comme les jeunes pilotes de Moto3 veulent passer de plus en plus rapidement au championnat du monde Moto2, les équipes peinent à trouver des candidats au titre prometteurs. L'ancien leader du championnat du monde Dani Holgado continue tout de même de courir chez Tech3.

Dans les compositions d'équipe des teams du championnat du monde Moto3 pour la saison 2024, aucune pierre n'est restée sur l'autre. En effet, certains pilotes sont écartés en raison de leur manque de compétences de pilotage, d'autres sont promus en championnat du monde Moto2. Par exemple Jaume Masiá (SAG), Ayumu Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp), Diogo Moreira (Italtrans) et Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo).

Le prétendant espagnol au titre de champion du monde Daniel Holgado (18 ans), du team Red Bull-KTM-Tech3, a toutefois décidé de rester une année de plus dans la catégorie 250 cm3. En effet, KTM construit pour la première fois depuis 2020 une nouvelle moto de course Moto3 - et il veut remporter son premier titre Moto3 en 2024, après avoir terminé 5e cette année.

L'équipe allemande CFMOTO-PrüstelGP voulait s'aligner avec Xavier Artigas et l'Italien Riccardo Rossi, mais a fermé l'équipe après la finale. L'Australien Joel Kelso s'est retrouvé chez BOE Motorsports à la place d'Ana Carrasco. De plus, Tech3 accueille un nouvel Australien, Jacob Roulstone (issu du JuniorGP et de la Red Bull Rookies Cup), dans le championnat du monde. Le groupe Pierer va maintenant éventuellement transformer l'équipe Aspar-Moto3 de GASGAS en CFMOTO.

Le propriétaire de l'équipe Liqui-Moly-Husqvarna, Peter Öttl, a trouvé en Tatsuki Suzuki un remplaçant pour le candidat au titre Sasaki.

Chez Leopard Honda, le pilote d'exception Ángel Piqueras, qui a remporté haut la main le championnat du monde junior et la Red Bull Rookies Cup 2023, est le nouveau numéro 1. Adrián Fernández (le frère de Raúl) a pris la deuxième place chez Leopard.

Au sein de l'équipe MTHelmets - MSi-KTM, Ryusei Yamanaka et Ivan Ortolá rouleront.

Le Honda Team Asia sera complété par Taiyo Furusato, qui a fêté son premier podium en championnat du monde à Buriram, et par le Thaïlandais Tatchakorn Buasri, 22 ans.

De manière générale, les équipes ont du mal à trouver des pilotes, car les rookies Moto3 doivent désormais avoir 18 ans. Mais l'Espagnol Álvaro Carpe, qui a déjà remporté une course de la Red Bull Rookies Cup à Misano, ne fêtera par exemple son 18e anniversaire que le 5 juin 2025 ( !).

La nouvelle recrue d'Ajo, Xabi Zurutuza, qui a déjà fêté deux victoires en JuniorGP cette saison et s'est classé sixième au classement général de ce championnat du monde junior, n'atteindra lui aussi l'âge minimum de 18 ans en GP que le 4 avril 2024. Il manquera donc les deux premiers week-ends de course.

Le Suisse Noah Dettwiler n'a pas ces soucis. Son manager Tom Lüthi l'a transféré chez CIP-Green Power.

Au sein de l'équipe GASGAS Aspar, le Japonais Ryusei Yamanaka n'a pas répondu aux attentes cette saison. Treizième du championnat du monde, il a clairement fait de l'ombre à son coéquipier David Alonso, troisième du championnat du monde lors de son année de rookie avec déjà quatre victoires.

Alonso aura donc un nouveau coéquipier la saison prochaine, Joel Esteban, âgé de 18 ans, et l'avenir de Yamanaka a longtemps été incertain. Mais il est désormais certain que le Japonais de 22 ans reviendra en 2024 dans l'équipe MTHelmets-MSi, avec laquelle il a terminé douzième du championnat du monde en 2022 (avec une cinquième place au Mugello comme meilleure performance).

"C'est une nouvelle spéciale pour nous que Ryu revienne dans l'équipe parce qu'il était l'un des pilotes à nos débuts en championnat du monde", a annoncé officiellement Óscar Manzano, Sporting Manager de l'écurie espagnole de Moto3, mercredi avant la finale de la saison à Valence. "Nous espérons l'aider à obtenir à nouveau les classements qu'il mérite, car il a fait un travail formidable lors de notre première année".

Yamanaka se réjouit également de son retour. "Tous ceux qui travaillent chez MT Helmets-MSi sont comme de la famille pour moi", s'est-il enthousiasmé. "J'aime les gens de l'équipe et je suis très motivé pour la prochaine saison parce que je pense que nous pouvons nous battre au sommet".