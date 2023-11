Transferências Moto3 2024: Difícil procura de estrelas

Como os jovens pilotos de Moto3 querem subir cada vez mais rapidamente para o Campeonato do Mundo de Moto2, as equipas dificilmente conseguem encontrar candidatos promissores ao título. Pelo menos o antigo líder do Campeonato do Mundo, Dani Holgado, continua a correr pela Tech3.

Não foi deixada pedra sobre pedra nos alinhamentos das equipas do Campeonato do Mundo de Moto3 para a época de 2024. Isto porque alguns pilotos estão a ser dispensados devido à falta de capacidades de pilotagem, enquanto outros estão a ser promovidos ao Campeonato do Mundo de Moto2. Por exemplo, Jaume Masiá (SAG), Ayumu Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp), Diogo Moreira (Italtrans) e Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo).

No entanto, o candidato espanhol ao Campeonato do Mundo Daniel Holgado (18) da Red Bull KTM Tech3 Team decidiu permanecer na classe de 250cc por mais um ano. Isto porque a KTM está a construir uma nova máquina de corrida de Moto3 pela primeira vez desde 2020 - e ele quer ganhar o seu primeiro título de Moto3 em 2024, depois de terminar em quinto este ano.

A equipa alemã CFMOTO-PrüstelGP queria competir com Xavier Artigas e o italiano Riccardo Rossi, mas fechou a equipa após a final. O australiano Joel Kelso juntou-se à BOE Motorsports em vez de Ana Carrasco. Além disso, um novo australiano, Jacob Roulstone (do JuniorGP e da Red Bull Rookies Cup), junta-se à Tech3 no Campeonato do Mundo. O Grupo Pierer pode agora converter a equipa Aspar Moto3 de GASGAS para CFMOTO.

O proprietário da equipa Liqui-Moly-Husqvarna, Peter Öttl, encontrou em Tatsuki Suzuki um substituto para o candidato ao título Sasaki.

Na Leopard Honda, o excecional piloto Ángel Piqueras, que venceu o Campeonato do Mundo Júnior e a Red Bull Rookies Cup em 2023, é o novo número 1, com Adrián Fernández (irmão de Raúl) a assumir o segundo lugar na Leopard.

Ryusei Yamanaka e Ivan Ortolá vão correr pela equipa MTHelmets - MSi-KTM.

A Honda Team Asia será completada por Taiyo Furusato, que celebrou o seu primeiro pódio no Campeonato do Mundo em Buriram, e pelo tailandês Tatchakorn Buasri, de 22 anos.

Em geral, as equipas estão a ter dificuldades em encontrar pilotos porque os estreantes de Moto3 têm agora de ter 18 anos. Mas o espanhol Álvaro Carpe, por exemplo, que já ganhou uma corrida da Red Bull Rookies Cup em Misano, só vai celebrar o seu 18º aniversário a 5 de junho de 2025 (!).

O recém-chegado ao Ajo, Xabi Zurutuza, que já celebrou duas vitórias nos GP Júnior esta época e terminou em sexto lugar na classificação geral do Campeonato do Mundo Júnior, também não atingirá a idade mínima de 18 anos para os GP até 4 de abril de 2024. Por isso, vai falhar os dois primeiros fins-de-semana de corrida.

O piloto suíço Noah Dettwiler não tem essas preocupações. O seu manager Tom Lüthi transferiu-o para a CIP-Green Power.

Na GASGAS Aspar Team, o piloto japonês Ryusei Yamanaka não correspondeu às expectativas esta época, terminando em 13º lugar no campeonato do mundo e claramente ofuscado pelo seu companheiro de equipa David Alonso, que terminou em terceiro lugar no campeonato do mundo no seu ano de estreia, com quatro vitórias.

Alonso terá assim um novo companheiro de equipa na próxima época, Joel Esteban, de 18 anos, enquanto o futuro de Yamanaka foi incerto durante muito tempo. No entanto, é agora claro que o piloto japonês de 22 anos regressará à equipa MTHelmets-MSi em 2024, com a qual terminou em décimo segundo lugar no Campeonato do Mundo de 2022 (com um melhor resultado de quinto lugar em Mugello).

"É uma notícia especial para nós o regresso de Ryu à equipa porque foi um dos pilotos da nossa estreia no Campeonato do Mundo", anunciou oficialmente Óscar Manzano, Diretor Desportivo da equipa espanhola de Moto3, na quarta-feira, antes do final da época em Valência. "Esperamos ajudá-lo a regressar às posições que merece, porque ele fez um grande trabalho no nosso primeiro ano."

Yamanaka também está ansioso pelo seu regresso. "Todos os que trabalham na MT Helmets-MSi são como uma família para mim", disse entusiasmado. "Gosto das pessoas da equipa e estou muito motivado para a próxima época porque acredito que podemos lutar pelo topo."