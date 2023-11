Daniel Holgado: Operación de bomba de brazo hoy en Madrid

Daniel Holgado tenía una ventaja de nada menos que 41 puntos como líder del Campeonato del Mundo de Moto3 en verano, pero fue eliminado de la lucha por el título a más tardar en Sepang, cuando fue retirado de la carrera debido al highsider de David Alonso, se cayó y sumó cero puntos. Pero el pequeño y fornido español, entrenado por el mánager de Tony Cairoli, Alberto Martinelli, había decidido hace tiempo volver a competir en el Campeonato del Mundo de Moto3 el año que viene, de nuevo con el equipo Red Bull-KTM Tech3 de Hervé Poncharal, por supuesto.

Daniel Holgado ya debutó en el Campeonato del Mundo en el GP de Catalunya 2021; en 15ª posición, se aseguró inmediatamente un punto mundialista con la CIP-KTM. Terminó los dos Grandes Premios de 2021 como sustituto del piloto suspendido del Tech3 Deniz Öncü, en Misano y Portimão, en 20ª y 13ª posición.

La temporada 2022 de Moto3 GP comenzó con un importante contratiempo para el talentoso debutante, ya que Holgado tuvo que ser operado de su pierna izquierda en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona a finales de enero tras sufrir una fractura multifragmentaria de tibia en un accidente de entrenamiento sobre la moto.

Holgado, Campeón del Mundo Junior en 2021 con el equipo GASGAS-Aspar y tercero en la general de la Red Bull Rookies Cup, se unió al equipo Red Bull Ajo en 2022 antes de pasar al Tech3.

El piloto de Red Bull KTM está ahora deseando que llegue la próxima temporada y la nueva homologación de la KTM RC4, que se utilizó en el test del lunes en Barcelona en septiembre y que fue codesarrollada por el piloto probador Efrén Vázquez.

Holgado: "Me quedo un año más en Moto3 porque todavía soy joven, tengo 18 años. También tengo un equipo increíble detrás de mí, porque el equipo Tech3 no sólo es muy bueno, también me siento tan cómodo allí como en mi familia. También estoy deseando estrenar moto. Creo que correré el Campeonato del Mundo de Moto2 en 2025. Porque entonces tengo que dar el siguiente paso en mi carrera".

Los rivales más fuertes de Holgado, Masià, Sasaki, Moreira y Öncü, ya competirán en la categoría de Moto2 en 2024.

"Pensé detenidamente lo que debía hacer en 2024. Estoy muy contento con mi decisión, porque Red Bull, KTM y Tech3 me han ayudado mucho. Pit Beirer y Hervé Poncharal son mis jefes... Estamos de acuerdo en que otro año en Moto3 es la mejor solución para mí. Estoy en una edad en la que puedo esperar otro año antes de cambiar de categoría".

Dani Holgado ya se había quejado de problemas en la bomba del brazo en abril, mayo y junio y por ello perdió algunos resultados de cabeza, pero nunca hizo públicas sus quejas. Hervé Poncharal no reveló esta noticia a SPEEDWEEK.com hasta agosto y septiembre.

"Las molestias mejoraron en otoño, pero siempre he tenido problemas en las últimas vueltas de la carrera", dijo Holgado, pidiendo a quien le preguntaba que le tocara el antebrazo derecho. Lo siente duro como una piedra.

"Decidí operarme de ambos antebrazos justo después del GP de Valencia, en Madrid, para estar libre de dolor para la próxima temporada", anunció Holgado. "La operación ya no se puede evitar. La terapia ha aliviado los síntomas, pero no los ha eliminado".

Resultado carrera Moto3, Valencia (26.11.):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 rdn en 33:03.409 min

2º Alonso, GASGAS, + 0.082 seg

3º Ortolá, KTM, + 0.128

4º Veijer, Husqvarna, + 0.266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589

7º Kelso, CFMOTO, + 4.623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11º Furusato, Honda, + 9.166

12º Farioli, KTM, + 9.663

13º Masia, Honda, +10.446

14º Adrian Fernández, Honda, +10.556

15º Nepa, KTM, + 11.462

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 20 carreras:

1º Masià, 274 puntos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Pérez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campeonato de Constructores:

1. KTM, 394 puntos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 puntos. 2º. Leopard Racing 349. 3º. Red Bull KTM Ajo 344. 4º. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5º. Angeluss MTA Team 289. 6º. Red Bull KTM Tech3, 239. 7º. SIC58 Squadra Corse 184. 8º. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.