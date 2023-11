Daniel Holgado : Opération "arm pump" aujourd'hui à Madrid

Leader du championnat du monde Moto3 cet été, Daniel Holgado comptait pas moins de 41 points d'avance, mais il a été éliminé de la lutte pour le titre au plus tard à Sepang, lorsqu'il a été arraché à la course à cause du highsider de David Alonso, qu'il a chuté et qu'il a encaissé zéro point. Mais le petit Espagnol costaud, qui est encadré par Alberto Martinelli, le manager de Tony Cairoli, avait décidé depuis longtemps de participer une nouvelle fois au championnat du monde Moto3 l'année prochaine, bien entendu avec l'équipe Red Bull-KTM Tech3 d'Hervé Poncharal.

Daniel Holgado avait déjà fait ses débuts en championnat du monde lors du GP de Catalunya 2021 ; en 15e position, il s'était assuré d'emblée un point de championnat du monde sur la CIP-KTM. Les deux Grand Prix qu'il a disputés en remplacement du pilote Tech3 Deniz Öncü, suspendu, se sont soldés par des 20e et 13e places à Misano et Portimão en 2021.

La saison Moto3-GP 2022 a commencé par un violent revers pour le talentueux rookie, puisque Holgado a dû être opéré de la jambe gauche à l'hôpital Universitari Dexeus de Barcelone fin janvier, suite à une fracture multifragmentaire du tibia lors d'un accident à l'entraînement sur sa moto.

Holgado, champion du monde junior en 2021 dans l'équipe GASGAS-Aspar et troisième au classement général de la Red Bull Rookies Cup, était employé par l'équipe Red Bull-Ajo en 2022 avant de passer chez Tech3.

Aujourd'hui, le pilote Red Bull KTM se réjouit de la saison à venir et de la nouvelle homologation de la KTM RC4, qui a déjà été utilisée en septembre lors du test du lundi à Barcelone et qui a été co-développée par le pilote d'essai Efren Vazquez.

Holgado : "Je reste encore un an en Moto3 parce qu'à 18 ans, je suis encore jeune. De plus, j'ai une équipe étonnante derrière moi, car l'équipe Tech3 n'est pas seulement très bonne, je m'y sens aussi bien que dans ma famille. De plus, je suis impatient de découvrir la nouvelle moto. Je pense qu'en 2025, je courrai alors dans le championnat du monde Moto2. Car je devrai alors passer à l'étape suivante de ma carrière".

Les adversaires les plus redoutables de Holgado, Masià, Sasaki, Moreira et Öncü, seront déjà en Moto2 en 2024.

"J'ai bien réfléchi à ce que je devais faire en 2024. Je suis très heureux de ma décision, car Red Bull, KTM et Tech3 m'ont beaucoup aidé dans cette démarche. Pit Beirer et Hervé Poncharal sont mes patrons... Nous sommes d'accord, une année de plus en Moto3 est la meilleure solution pour moi. Je suis à un âge où je peux attendre encore un an avant de changer de catégorie".

Dani Holgado s'est déjà plaint de problèmes de "pompe à bras" en avril, mai et juin, ce qui l'a privé de quelques résultats de premier plan, mais il n'a jamais rendu ses plaintes publiques. Ce n'est qu'en août et septembre qu'Hervé Poncharal a révélé cette nouvelle à SPEEDWEEK.com.

"En automne, les douleurs se sont améliorées, mais j'ai toujours eu des problèmes dans les derniers tours de course", dit Holgado en demandant à l'interrogateur de toucher son avant-bras droit. Au toucher, il est aussi dur que de la pierre.

"J'ai décidé de me faire opérer des deux avant-bras juste après le GP de Valence à Madrid afin d'être à l'abri de tout problème pour la saison prochaine", annonce Holgado. "L'intervention est maintenant inévitable. La thérapie a atténué les symptômes, mais ne les a pas fait disparaître".

Résultat de la course Moto3, Valence (26.11.) :

1. Sasaki, Husqvarna, 20 rdn en 33:03,409 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,082 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,128

4. Veijer, Husqvarna, + 0,266

5. Öncü, KTM, + 0,384

6. Rueda, KTM, + 3,589

7. Kelso, CFMOTO, + 4,623

8. Holgado, KTM, + 6,105

9. Muñoz, KTM, + 6,305

10. Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11. Furusato, Honda, + 9,166

12. Farioli, KTM, + 9,663

13. Masia, Honda, + 10,446

14. Adrian Fernández, Honda, + 10,556

15e Nepa, KTM, + 11,462

Classement final du championnat du monde Moto3 après 20 courses :

1. Masià, 274 points. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 394 points. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 points. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.