Daniel Holgado: operazione di pompaggio del braccio oggi a Madrid

Daniel Holgado ha sprecato un vantaggio di 41 punti nel Campionato del Mondo Moto3, anche a causa di problemi di "pompa del braccio". Il quinto classificato del Campionato del Mondo rivela i motivi che lo hanno spinto a correre in Moto3 per un altro anno.

Daniel Holgado aveva un vantaggio di ben 41 punti come leader del Campionato del Mondo Moto3 in estate, ma è stato eliminato dalla lotta per il titolo all'ultimo momento a Sepang, quando è stato ritirato dalla gara a causa di un highsider di David Alonso, è caduto e ha ottenuto zero punti. Ma il piccolo e corpulento spagnolo, che è allenato dal manager di Tony Cairoli Alberto Martinelli, aveva già deciso da tempo di tornare a gareggiare nel Campionato del Mondo Moto3 il prossimo anno, naturalmente con il team Red Bull-KTM Tech3 di Hervé Poncharal.

Daniel Holgado ha già fatto il suo debutto nel campionato del mondo nel GP di Catalogna 2021; con il 15° posto si è assicurato subito un punto nel campionato del mondo in sella alla CIP-KTM. Ha concluso i due Gran Premi del 2021 come sostituto del pilota Tech3 sospeso Deniz Öncü, a Misano e Portimão, con un 20° e un 13° posto.

La stagione 2022 della Moto3 GP è iniziata con una grave battuta d'arresto per il talentuoso rookie: Holgado ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico alla gamba sinistra presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona alla fine di gennaio, dopo aver subito una frattura pluriframmentaria della tibia in un incidente in allenamento sulla moto.

Holgado, campione del mondo juniores nel 2021 con il team GASGAS-Aspar e terzo assoluto nella Red Bull Rookies Cup, si era unito al team Red Bull Ajo nel 2022 prima di passare a Tech3.

Il pilota Red Bull KTM è ora impaziente di affrontare la prossima stagione e la nuova omologazione della KTM RC4, che è stata utilizzata nel test del lunedì a Barcellona a settembre ed è stata sviluppata insieme al collaudatore Efren Vazquez.

Holgado: "Rimarrò in Moto3 per un altro anno perché a 18 anni sono ancora giovane. Ho anche una squadra fantastica alle spalle, perché il team Tech3 non solo è molto bravo, ma mi sento anche a mio agio come in famiglia. Non vedo l'ora di provare la nuova moto. Penso che nel 2025 correrò nel Campionato del Mondo Moto2. Perché poi dovrò fare il passo successivo nella mia carriera".

I rivali più forti di Holgado, Masià, Sasaki, Moreira e Öncü, gareggeranno nella classe Moto2 già nel 2024.

"Ho pensato attentamente a cosa fare nel 2024. Sono molto contento della mia decisione, perché Red Bull, KTM e Tech3 mi hanno aiutato molto. Pit Beirer e Hervé Poncharal sono i miei capi... Siamo d'accordo che un altro anno in Moto3 sia la soluzione migliore per me. Ho un'età in cui posso aspettare un altro anno prima di cambiare classe".

Dani Holgado aveva già lamentato problemi alla pompa del braccio in aprile, maggio e giugno, perdendo così alcuni risultati di rilievo, ma non aveva mai reso pubbliche le sue lamentele. Hervé Poncharal ha rivelato la notizia a SPEEDWEEK.com solo tra agosto e settembre.

"Il fastidio è migliorato in autunno, ma ho sempre avuto problemi negli ultimi giri di gara", ha detto Holgado, chiedendo all'interlocutore di toccargli l'avambraccio destro. Sembra duro come la pietra.

"Ho deciso di operarmi a Madrid su entrambi gli avambracci subito dopo il GP di Valencia per essere libero dal dolore per la prossima stagione", ha annunciato Holgado. "L'operazione non può più essere evitata. La terapia ha alleviato i sintomi, ma non li ha eliminati".

Risultato gara Moto3, Valencia (26.11.):

1° Sasaki, Husqvarna, 20 giri in 33:03.409 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,082 sec.

3° Ortolá, KTM, + 0,128

4° Veijer, Husqvarna, + 0,266

5° Öncü, KTM, + 0,384

6° Rueda, KTM, + 3,589

7° Kelso, CFMOTO, + 4.623

8° Holgado, KTM, + 6,105

9° Muñoz, KTM, + 6.305

10° Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11° Furusato, Honda, + 9.166

12° Farioli, KTM, + 9.663

13° Masia, Honda, +10.446

14° Adrian Fernández, Honda, +10.556

15° Nepa, KTM, + 11.462

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 punti. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing Prüstel, 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.