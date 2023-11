Daniel Holgado: operação de bombeamento do braço em Madrid hoje

Daniel Holgado desperdiçou uma vantagem de 41 pontos no Campeonato do Mundo de Moto3, sobretudo devido a problemas de "bomba no braço". O quinto classificado do Campeonato do Mundo revela por que razão continua a correr em Moto3 por mais um ano.

Daniel Holgado tinha uma vantagem de nada menos que 41 pontos como líder do Campeonato do Mundo de Moto3 no verão, mas foi eliminado da luta pelo título no último dia em Sepang, quando foi retirado da corrida devido a um highsider de David Alonso, caiu e marcou zero pontos. Mas o pequeno e corpulento espanhol, que é treinado pelo manager de Tony Cairoli, Alberto Martinelli, há muito que tinha decidido voltar a competir no Campeonato do Mundo de Moto3 no próximo ano - mais uma vez com a equipa Red Bull-KTM Tech3 de Hervé Poncharal, claro.

Daniel Holgado já fez a sua estreia no Campeonato do Mundo no GP da Catalunha de 2021; em 15º lugar, garantiu imediatamente um ponto no Campeonato do Mundo com a CIP-KTM. Terminou os dois Grandes Prémios de 2021 como substituto do piloto suspenso da Tech3, Deniz Öncü, em Misano e Portimão, em 20º e 13º lugar.

A temporada de Moto3 GP de 2022 começou com um grande revés para o talentoso estreante, já que Holgado teve de ser operado à perna esquerda no Hospital Universitari Dexeus, em Barcelona, no final de janeiro, depois de sofrer uma fratura multifragmentada da tíbia num acidente de treino com a moto.

Holgado, Campeão do Mundo Júnior de 2021 com a equipa GASGAS-Aspar e terceiro na geral da Red Bull Rookies Cup, juntou-se à equipa Red Bull Ajo em 2022 antes de se mudar para a Tech3.

O piloto da Red Bull KTM está agora ansioso pela próxima época e pela nova homologação da KTM RC4, que foi utilizada no teste de segunda-feira em Barcelona em setembro e foi co-desenvolvida pelo piloto de testes Efren Vazquez.

Holgado: "Vou manter-me na Moto3 por mais um ano porque ainda sou jovem, com 18 anos. Também tenho uma equipa fantástica atrás de mim, porque a Tech3 não só é muito boa, como também me sinto tão confortável lá como na minha família. Também estou ansioso pela nova mota. Penso que vou estar a correr no Campeonato do Mundo de Moto2 em 2025. Porque nessa altura tenho de dar o próximo passo na minha carreira."

Os rivais mais fortes de Holgado, Masià, Sasaki, Moreira e Öncü, já estarão a competir na classe Moto2 em 2024.

"Pensei cuidadosamente sobre o que deveria fazer em 2024. Estou muito contente com a minha decisão, porque a Red Bull, a KTM e a Tech3 ajudaram-me muito. Pit Beirer e Hervé Poncharal são os meus chefes... Concordamos que mais um ano na Moto3 é a melhor solução para mim. Estou numa idade em que posso esperar mais um ano antes de mudar de categoria."

Dani Holgado já se tinha queixado de problemas com a bomba do braço em abril, maio e junho e por isso perdeu alguns resultados de topo, mas nunca tornou as suas queixas públicas. Hervé Poncharal só revelou esta notícia ao SPEEDWEEK.com em agosto e setembro.

"O desconforto melhorou no outono, mas tive sempre problemas nas últimas voltas da corrida", disse Holgado, pedindo a quem o interrogava para tocar no seu antebraço direito. Parece duro como pedra.

"Decidi ser operado aos dois antebraços logo após o GP de Valência, em Madrid, para não ter dores na próxima época", anunciou Holgado. "A operação já não pode ser evitada. A terapia aliviou os sintomas, mas não os eliminou."

Resultado da corrida de Moto3, Valência (26.11.):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 rdn em 33:03.409 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,082 seg

3º Ortolá, KTM, + 0,128

4º Veijer, Husqvarna, + 0,266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589

7º Kelso, CFMOTO, + 4,623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11º Furusato, Honda, + 9,166

12º Farioli, KTM, + 9,663

13º Masia, Honda, +10,446

14º Adrian Fernández, Honda, +10,556

15º Nepa, KTM, + 11,462

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 pontos. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.