Daniel Holgado bat le record du tour sur sa nouvelle KTM

KTM a revu de fond en comble sa machine de course de la catégorie Moto3 pour 2024. Lors des essais à Valence, le groupe Pierer Mobility a été récompensé pour son travail de développement par le meilleur temps et le record du tour.

Lundi, les pilotes des catégories Moto2 et Moto3 ont pu tester leurs motos pour la saison 2024 à Valence. L'Espagnol Daniel Holgado et la recrue Moto2 Jacob Roulstone représentaient le team Red Bull KTM Tech3. La particularité de cette journée d'essai était les pneus : jusqu'à présent, les pilotes roulaient avec des gommes Dunlop, en 2024, Pirelli fournira les pneus uniformes dans les deux petites catégories.

Après être monté sur le podium le week-end dernier en Moto3, Holgado a réalisé le meilleur temps du test Pirelli en 1:37,300 min. Il a ainsi battu le record du tour de Darryn Binder de 0,986 seconde.

Il n'y a pas que les pneus qui étaient nouveaux pour l'Espagnol : pour 2024, KTM a une autre version de la RC250GP, toute la machine de course a été revue, y compris le moteur. Dès les premiers essais à Silverstone, Holgado a été enthousiasmé. La nouvelle RC250GP a été une raison décisive pour lui de prendre le départ d'une saison supplémentaire en Moto3. Les résultats des tests de Valence confirment sa décision.

"Je suis satisfait de notre journée de test", a jugé Holgado. "Nous avions à la fois la nouvelle KTM et les nouveaux pneus Pirelli et j'étais rapide. Le grip était très bon. L'équipe a super bien travaillé. Je tiens à remercier à la fois KTM et l'équipe Tech3 pour cette belle journée, car nous partons en pause avec une attitude positive. Il est maintenant temps de me reposer et de récupérer de cette année intense".

Comme toujours lors des essais, les temps n'ont qu'une valeur limitée, car les équipes suivent des programmes très différents. Pour les pilotes, il s'agit avant tout de découvrir les modifications apportées à la moto et leurs éventuelles nouvelles équipes.

La première place lors du test ainsi que le record du tour avec la nouvelle moto sont prometteurs pour Holgado, les temps indiquent un travail de développement réussi chez KTM.

Temps du test Moto3 à Valence (27.11.) :

1. Holgado, KTM, 1:37,300 min

2. Rueda, KTM, + 0,383 sec

3. Alonso, GASGAS, + 0,675

4. Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5. Almansa, Honda, + 0,849

6. Bertelle, Honda, + 0,878

7. Veijer, Husqvarna, + 0,961

8. Ortolá, KTM, + 0,966

9. Piqueras, Honda, + 0,991

10. Farioli, Honda, + 1,017

11. Lunetta, Honda, + 1,101

12. Roulstone, KTM, + 1,211

13. Muñoz, KTM, + 1,219

14. Kelso, KTM, + 1,433

15. O'Shea, Honda, + 1,514

16. Yamanaka, KTM, + 1,659

17. Zurutuza, KTM, + 1,696

18. Furusato, Honda, + 1,777

19. Carraro, KTM, + 1,967

20. Esteban, GASGAS, + 2,102

21. Dettwiler, KTM, + 2,204

22. Buasri, Honda, + 2,291

23e Suzuki, Husqvarna, + 2,405

- Fellon, KTM, pas de temps