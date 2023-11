Daniel Holgado batte il record sul giro in sella alla nuova KTM

KTM ha completamente rivisto la moto da corsa della classe Moto3 per il 2024. Al test di Valencia, il Pierer Mobility Group è stato premiato per il suo lavoro di sviluppo con il miglior tempo e un record sul giro.

Lunedì, i piloti delle classi Moto2 e Moto3 hanno potuto provare le loro moto per la stagione 2024 a Valencia. Lo spagnolo Daniel Holgado e il debuttante in Moto2 Jacob Roulstone si sono schierati per il team Red Bull KTM Tech3. La particolarità della giornata di test sono stati i pneumatici: finora i piloti hanno corso con gomme Dunlop, ma nel 2024 Pirelli fornirà i pneumatici standard nelle due categorie minori.

Dopo essere salito sul podio della Moto3 lo scorso fine settimana, Holgado ha ottenuto il miglior tempo nei test Pirelli con un 1:37.300 min. In questo modo, ha battuto il precedente record sul giro di Darryn Binder di ben 0,986 secondi.

Non sono stati solo i pneumatici a rappresentare una novità per lo spagnolo: KTM ha una versione diversa della RC250GP per il 2024 e l'intera macchina da corsa è stata rivista, compreso il motore. Holgado era già rimasto impressionato durante i primi test a Silverstone. La nuova RC250GP è stata per lui una ragione decisiva per gareggiare in Moto3 per un'altra stagione. I risultati dei test di Valencia confermano la sua decisione.

"Sono soddisfatto della nostra giornata di test", ha dichiarato Holgado. "Avevamo sia la nuova KTM che i nuovi pneumatici Pirelli e sono stato veloce. L'aderenza era molto buona. Il team ha fatto un ottimo lavoro. Vorrei ringraziare sia KTM che il team Tech3 per questa grande giornata, perché andiamo alla pausa con un atteggiamento positivo. Ora è tempo di riposare e riprendersi da questo anno intenso".

Come sempre accade nei test drive, i tempi hanno un valore limitato perché i team seguono programmi molto diversi. Per i piloti si tratta soprattutto di familiarizzare con le modifiche apportate alla moto ed eventualmente con le loro nuove squadre.

Il primo posto nel test e il record sul giro con la nuova moto sono promettenti per Holgado e i tempi indicano il successo del lavoro di sviluppo di KTM.

Tempi Moto3 test Valencia (27.11.):

1° Holgado, KTM, 1:37.300 min.

2° Rueda, KTM, + 0,383 sec.

3. Alonso, GASGAS, + 0,675

4° Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5° Almansa, Honda, + 0,849

6° Bertelle, Honda, + 0,878

7° Veijer, Husqvarna, + 0,961

8° Ortolá, KTM, + 0,966

9° Piqueras, Honda, + 0,991

10° Farioli, Honda, + 1,017

11° Lunetta, Honda, + 1,101

12° Roulstone, KTM, + 1.211

13° Muñoz, KTM, + 1.219

14° Kelso, KTM, + 1.433

15° O'Shea, Honda, + 1.514

16° Yamanaka, KTM, + 1.659

17° Zurutuza, KTM, + 1.696

18° Furusato, Honda, + 1,777

19° Carraro, KTM, + 1.967

20° Esteban, GASGAS, + 2.102

21° Dettwiler, KTM, + 2.204

22° Buasri, Honda, + 2.291

23° Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, nessun tempo