Daniel Holgado bate recorde de volta com a nova KTM

A KTM reviu completamente a máquina de corrida da classe Moto3 para 2024. No teste em Valência, o Pierer Mobility Group foi recompensado pelo seu trabalho de desenvolvimento com o melhor tempo e um recorde de volta.

Na segunda-feira, os pilotos das classes Moto2 e Moto3 puderam testar as suas motos para a época de 2024 em Valência. O espanhol Daniel Holgado e o estreante de Moto2 Jacob Roulstone alinharam pela equipa Red Bull KTM Tech3. A caraterística especial do dia de testes foram os pneus: até agora, os pilotos têm usado borracha Dunlop, mas em 2024 a Pirelli vai fornecer os pneus de série nas duas categorias mais pequenas.

Depois de terminar no pódio em Moto3 no fim de semana passado, Holgado estabeleceu o tempo mais rápido no teste da Pirelli com 1:37.300 min. Ao fazê-lo, bateu o anterior recorde de volta de Darryn Binder por uns espantosos 0,986 segundos.

Não foram apenas os pneus que foram novos para o espanhol: a KTM tem uma versão diferente da RC250GP para 2024 e toda a máquina de corrida foi revista, incluindo o motor. Holgado já ficou impressionado durante os primeiros testes em Silverstone. A nova RC250GP foi uma razão decisiva para ele competir na Moto3 por mais uma época. Os resultados do teste de Valência confirmam a sua decisão.

"Estou satisfeito com o nosso dia de testes," disse Holgado. "Tivemos a nova KTM e os novos pneus Pirelli e fui rápido. A aderência foi muito boa. A equipa fez um excelente trabalho. Gostaria de agradecer à KTM e à equipa Tech3 por este grande dia, porque vamos para a pausa com uma atitude positiva. Agora é altura de descansar e recuperar deste ano intenso."

Como sempre acontece com os testes de condução, os tempos têm um valor limitado porque as equipas seguem programas muito diferentes. Para os pilotos, trata-se principalmente de se familiarizarem com as mudanças na moto e possivelmente com as suas novas equipas.

O primeiro lugar no teste e o recorde de volta com a nova moto são promissores para Holgado, e os tempos indicam um trabalho de desenvolvimento bem sucedido na KTM.

Tempos do teste de Moto3 em Valência (27.11.):

1º Holgado, KTM, 1:37.300 min

2º Rueda, KTM, + 0,383 seg

3º Alonso, GASGAS, + 0,675

4º Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5º Almansa, Honda, + 0,849

6º Bertelle, Honda, + 0,878

7º Veijer, Husqvarna, + 0,961

8º Ortolá, KTM, + 0,966

9º Piqueras, Honda, + 0,991

10º Farioli, Honda, + 1,017

11º Lunetta, Honda, + 1.101

12º Roulstone, KTM, + 1.211

13º Muñoz, KTM, + 1.219

14º Kelso, KTM, + 1.433

15º O'Shea, Honda, + 1,514

16º Yamanaka, KTM, + 1,659

17º Zurutuza, KTM, + 1,696

18º Furusato, Honda, + 1,777

19º Carraro, KTM, + 1,967

20º Esteban, GASGAS, + 2.102

21º Dettwiler, KTM, + 2.204

22º Buasri, Honda, + 2,291

23º Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, sem tempo