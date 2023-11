Tras la miseria de Qatar: Victoria para Ayumu Sasaki y Husqvarna

Una semana después de perder el título de Campeón del Mundo, Ayumu Sasaki ganó su última carrera de Moto3 en Valencia y el año que viene competirá en la categoría de Moto2. Once podios, incluidos tres terceros puestos, siete segundos y una magnífica victoria al final, convirtieron al piloto de 23 años en subcampeón del mundo, a seis puntos de Jaume Masia (Honda). Para el Liqui Moly Husqvarna Intact GP, esto significó también ganar el Campeonato del Mundo por Equipos.

"Ha sido un gran alivio subir al escalón más alto del podio, porque ha sido una gran temporada, pero también muy dura", dijo Sasaki. "Al final, esta victoria sienta muy bien porque el equipo y yo nos la merecíamos y hemos luchado por el campeonato hasta el final. Al final, acabamos subcampeones, pero la temporada ha sido increíble porque he aprendido mucho este año. Y no sólo 2023, los dos últimos años fueron muy instructivos porque el equipo me enseñó muchas cosas que nunca olvidaré. Ganar la última carrera es una bonita manera de terminar y una buena forma de celebrar el final de nuestro viaje juntos."

"Los dos últimos fines de semana de carreras de la temporada han sido muy emotivos", comentó el director del equipo, Peter Öttl. "Por un lado Qatar, cuando se nos negó la oportunidad de ganar el campeonato del mundo de pilotos, y este fin de semana, cuando todo el equipo estaba extremadamente concentrado en lo que teníamos por delante. Todo el mundo ha hecho un trabajo increíble. Por último, estoy encantado de que Ayumu haya subido al podio en su última carrera con nosotros y en esta categoría. Ha sido una de las victorias más emotivas que hemos celebrado en los últimos años. En el campeonato del mundo de pilotos, conseguimos el subcampeonato con Ayumu y terminamos séptimos con Collin. Muchas gracias a todo el equipo por su compromiso, que se vio recompensado con la victoria en el campeonato por equipos. Esto es algo muy especial para mí, porque subraya el rendimiento de todo el equipo".

Resultados Moto3 carrera Valencia (26.11.):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 vueltas en 33:03.409 min.

2º Alonso, GASGAS, + 0.082 seg.

3º Ortolá, KTM, + 0.128

4º Veijer, Husqvarna, + 0.266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589

7º Kelso, CFMOTO, + 4.623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11º Furusato, Honda, + 9.166

12º Farioli, KTM, + 9.663

13º Masia, Honda, +10.446

14º Adrian Fernández, Honda, +10.556

15º Nepa, KTM, + 11.462

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 20 carreras:

1º Masià, 274 puntos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Pérez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campeonato de Constructores:

1. KTM, 394 puntos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 puntos. 2º. Leopard Racing 349. 3º. Red Bull KTM Ajo 344. 4º. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5º. Angeluss MTA Team 289. 6º. Red Bull KTM Tech3, 239. 7º. SIC58 Squadra Corse 184. 8º. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.