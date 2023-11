Après le Qatar : victoire pour Ayumu Sasaki & Husqvarna

Une semaine après avoir perdu son titre de champion du monde, Ayumu Sasaki a remporté sa dernière course Moto3 à Valence. L'année prochaine, il évoluera dans la catégorie Moto2. Onze places sur le podium, dont trois troisièmes, sept deuxièmes et, pour finir, une victoire grandiose, ont fait du jeune homme de 23 ans le vice-champion du monde, à six points de Jaume Masia (Honda). Pour Liqui Moly Husqvarna Intact GP, cela signifiait également la victoire du championnat du monde par équipe.

"C'était un grand soulagement de monter sur la plus haute marche du podium, car la saison a été formidable, mais aussi difficile", a déclaré Sasaki. "Au final, cette victoire fait tellement de bien parce que l'équipe et moi la méritions et que nous nous sommes battus jusqu'au bout pour le championnat. Au final, nous avons remporté le titre de vice-champion, mais la saison a tout de même été incroyable, car j'ai tellement appris cette année. Et pas seulement 2023, les deux dernières années ont été très instructives, car l'équipe m'a appris tant de choses que je n'oublierai jamais. La victoire dans la dernière course est une belle conclusion et une bonne façon de célébrer la fin de notre voyage ensemble".

"Les deux derniers week-ends de course de la saison ont été très émouvants", a fait remarquer le chef d'équipe Peter Öttl. "D'une part, le Qatar, où nous n'avons pas eu la chance de remporter le championnat du monde des pilotes, et d'autre part, ce week-end où toute l'équipe était extrêmement concentrée sur ce qui nous attendait. Tout le monde a fait un travail incroyable. En fin de compte, je suis très heureux qu'Ayumu soit monté sur le podium pour sa dernière course pour nous et dans cette catégorie. C'est l'une des victoires les plus émouvantes que nous ayons célébrées ces dernières années. Au championnat du monde des pilotes, nous avons remporté le titre de vice-champion avec Ayumu et nous avons terminé septième avec Collin. Un grand merci à toute l'équipe pour ses efforts, qui ont été récompensés par la victoire au championnat par équipe. C'est très spécial pour moi, car cela souligne les performances de toute l'équipe".

Résultats de la course Moto3 de Valence (26.11.) :

1. Sasaki, Husqvarna, 20 tours en 33:03,409 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,082 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,128

4. Veijer, Husqvarna, + 0,266

5. Öncü, KTM, + 0,384

6. Rueda, KTM, + 3,589

7. Kelso, CFMOTO, + 4,623

8. Holgado, KTM, + 6,105

9. Muñoz, KTM, + 6,305

10. Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11. Furusato, Honda, + 9,166

12. Farioli, KTM, + 9,663

13. Masia, Honda, + 10,446

14. Adrian Fernández, Honda, + 10,556

15e Nepa, KTM, + 11,462

Classement final du championnat du monde Moto3 après 20 courses :

1. Masià, 274 points. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 394 points. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 points. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.