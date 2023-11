Dopo le sofferenze del Qatar: vittoria per Ayumu Sasaki e Husqvarna

Una settimana dopo aver perso il titolo di Campione del Mondo, Ayumu Sasaki ha vinto la sua ultima gara di Moto3 a Valencia e l'anno prossimo gareggerà nella classe Moto2. Undici podi, tra cui tre terzi posti, sette secondi posti e una magnifica vittoria finale, hanno reso il ventitreenne secondo nel campionato mondiale, a sei punti da Jaume Masia (Honda). Per Liqui Moly Husqvarna Intact GP, questo ha significato anche la vittoria del Campionato del Mondo a squadre.

"È stato un grande sollievo salire sul gradino più alto del podio, perché è stata una grande stagione, ma anche una stagione difficile", ha detto Sasaki. "Alla fine, questa vittoria è molto bella perché io e la squadra ce la siamo meritata e abbiamo lottato per il campionato fino alla fine. Alla fine siamo arrivati secondi, ma la stagione è stata comunque incredibile perché ho imparato molto quest'anno. E non solo nel 2023, gli ultimi due anni sono stati molto istruttivi perché la squadra mi ha insegnato tante cose che non dimenticherò mai. Vincere l'ultima gara è un bel modo di finire e di celebrare la fine del nostro viaggio insieme".

"Gli ultimi due weekend di gara della stagione sono stati molto emozionanti", ha commentato il Team Principal Peter Öttl. "Da un lato il Qatar, quando ci è stata negata la possibilità di vincere il campionato del mondo piloti, dall'altro questo fine settimana, in cui tutta la squadra era estremamente concentrata su ciò che ci aspettava. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro. In definitiva, sono felicissimo che Ayumu sia salito sul podio nella sua ultima gara per noi e in questa classe. È stata una delle vittorie più emozionanti che abbiamo festeggiato negli ultimi anni. Nel campionato mondiale piloti, abbiamo vinto il secondo posto con Ayumu e siamo arrivati settimi con Collin. Un grande ringraziamento a tutta la squadra per il suo impegno, che è stato premiato con la vittoria del campionato a squadre. È qualcosa di molto speciale per me, perché sottolinea le prestazioni di tutta la squadra".

Risultati gara Moto3 Valencia (26.11.):

1° Sasaki, Husqvarna, 20 giri in 33:03.409 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,082 sec.

3° Ortolá, KTM, + 0,128

4° Veijer, Husqvarna, + 0,266

5° Öncü, KTM, + 0,384

6° Rueda, KTM, + 3,589

7° Kelso, CFMOTO, + 4,623

8° Holgado, KTM, + 6,105

9° Muñoz, KTM, + 6.305

10° Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11° Furusato, Honda, + 9.166

12° Farioli, KTM, + 9.663

13° Masia, Honda, +10.446

14° Adrian Fernández, Honda, +10.556

15° Nepa, KTM, + 11.462

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 punti. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing Prüstel, 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.