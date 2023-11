Depois da miséria do Qatar: vitória de Ayumu Sasaki e da Husqvarna

Após o GP do Qatar, o chefe de equipa da Liqui Moly Husqvarna Intact, Peter Öttl, falou de "fracasso oficial completo". A vitória em Valência e a vitória no campeonato de equipas são um bálsamo para a alma do bávaro.

Uma semana depois de perder o título do Campeonato do Mundo, Ayumu Sasaki venceu a sua última corrida de Moto3 em Valência e vai competir na classe Moto2 no próximo ano. Onze subidas ao pódio, incluindo três terceiros lugares, sete segundos lugares e uma magnífica vitória no final, fizeram do jovem de 23 anos o segundo classificado do Campeonato do Mundo, a seis pontos de Jaume Masia (Honda). Para a Liqui Moly Husqvarna Intact GP, isto significou também a conquista do Campeonato do Mundo de Equipas.

"Foi um enorme alívio estar no degrau mais alto do pódio, porque foi uma grande época, mas também uma época difícil", disse Sasaki. "No final, esta vitória é muito boa porque eu e a equipa a merecemos e lutámos pelo campeonato até ao fim. No final, acabámos por ser vice-campeões, mas a época foi incrível porque aprendi muito este ano. E não só em 2023, os últimos dois anos foram muito instrutivos porque a equipa ensinou-me muitas coisas que nunca esquecerei. Ganhar a última corrida é uma boa maneira de terminar e uma boa maneira de celebrar o fim da nossa jornada juntos."

"Os dois últimos fins-de-semana de corrida da época foram muito emotivos", comentou o Diretor de Equipa Peter Öttl. "Por um lado, o Qatar, quando nos foi negada a oportunidade de vencer o campeonato do mundo de pilotos, e este fim de semana, quando toda a equipa estava extremamente concentrada no que tinha pela frente. Toda a gente fez um trabalho incrivelmente bom. No final, estou muito feliz por o Ayumu ter terminado no pódio na sua última corrida connosco e nesta categoria. Foi uma das vitórias mais emocionantes que celebrámos nos últimos anos. No campeonato do mundo de pilotos, conquistámos o título de vice-campeões com o Ayumu e terminámos em sétimo lugar com o Collin. Um grande obrigado a toda a equipa pelo seu empenho, que foi recompensado com a conquista do campeonato de equipas. Isto é algo muito especial para mim, porque sublinha o desempenho de toda a equipa."

Resultados da corrida de Moto3 em Valência (26.11.):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 voltas em 33:03.409 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,082 seg

3º Ortolá, KTM, + 0,128

4º Veijer, Husqvarna, + 0,266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589

7º Kelso, CFMOTO, + 4,623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11º Furusato, Honda, + 9,166

12º Farioli, KTM, + 9,663

13º Masia, Honda, +10,446

14º Adrian Fernández, Honda, +10,556

15º Nepa, KTM, + 11,462

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 pontos. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.