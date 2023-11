Dettwiler: Lüthi se centra en la planificación deportiva

Con el primer test invernal oficial de 2024, Noah Dettwiler completó el lunes en Valencia su primera salida como piloto titular de GP a los mandos de la CIP-KTM, tras haber debutado ya esta temporada en el Campeonato del Mundo en el GP de Austria con una wildcard y un digno 20º puesto. Ya ha hecho una aparición con su nuevo equipo como sustituto en el GP de Indonesia. Sin embargo, en Mandalika tuvo que aprender el oficio en el 26º puesto.

"Menudo año, casi no me puedo creer todo lo que ha pasado este año", dijo Noah echando la vista atrás. "Pero en las últimas semanas he tenido mucho tiempo para prepararme mentalmente para el Campeonato del Mundo. Ya he podido pasar algunos fines de semana de carreras con el nuevo equipo y el primer test del lunes también me demostró que me espera un entorno de primera para 2024. El ambiente con la dirección del equipo y los mecánicos es estupendo y las primeras conclusiones tras el test nos proporcionan una buena base para planificar el entrenamiento invernal."

Entre bastidores, ya se ha fijado el rumbo para crear el mejor entorno posible para el suizo de 18 años en esta nueva fase de su carrera. Su anterior mánager, Tom Lüthi, se dedicará en el futuro por entero a la planificación deportiva y cederá la dirección general. De ello se hará cargo David Kriech, que ya ha desempeñado un papel clave en todas las decisiones del último año.

"Ahora ha llegado el momento: el paso al Campeonato del Mundo, que esperábamos desde la planificación del wildcard a principios de 2023, se produjo el pasado lunes y pudimos confirmar con una buena cooperación con el equipo y con importantes hallazgos que tomamos correctamente muchas decisiones importantes", subrayó Lüthi. "El cambio en la dirección también es importante y probablemente innovador para Noah, porque como piloto suizo en el paddock internacional, el apoyo deportivo es aún más importante que para un español o un italiano. Centrándome exclusivamente en el entrenamiento y la preparación deportiva, quiero ofrecer a Noah el mejor apoyo posible."

"Estoy encantado de poder empezar el año que viene en esta constelación con Noah y el apoyo de Tom, después de la estrecha colaboración de la temporada pasada", añadió Kriech. "Noah trae consigo un gran potencial: para su propio éxito deportivo, pero también para la presencia de la escena automovilística suiza en la plataforma internacional del campeonato del mundo. Su familia ha realizado un importante trabajo de base en los últimos años, por lo que quiero darles las gracias". Noah es el único piloto de habla alemana en el WRC y todos estamos decididos a mantener esta plataforma y llevarla con éxito hacia el futuro".