Dettwiler : Lüthi met l'accent sur la planification sportive

Avec le premier test officiel d'hiver pour 2024, Noah Dettwiler a effectué lundi à Valence sur la CIP-KTM sa première sortie en tant que pilote titulaire GP, après avoir déjà fait ses débuts en championnat du monde cette saison lors du GP d'Autriche avec une wildcard et une honorable 20e place. Il a également fait une apparition dans sa nouvelle équipe en tant que remplaçant lors du GP d'Indonésie. Il s'est toutefois classé 26e à Mandalika.

"Quelle année - j'ai du mal à croire tout ce qui s'est passé cette année", a déclaré Noah. "Mais ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de temps pour me préparer mentalement à l'étape du championnat du monde. J'ai déjà pu passer quelques week-ends de course avec la nouvelle équipe et le premier test de lundi m'a montré qu'un environnement de pointe m'attendait pour 2024. L'ambiance avec le management de l'équipe et avec les mécaniciens est super et les premières constatations après le test nous offrent une bonne base pour planifier l'entraînement hivernal".

Entre-temps, les jalons ont déjà été posés en coulisses afin de créer le meilleur environnement possible pour le jeune Suisse de 18 ans dans cette nouvelle phase de sa carrière. Ainsi, son manager actuel, Tom Lüthi, se consacrera à l'avenir entièrement à la planification sportive et se déchargera de la gestion générale. C'est David Kriech qui prendra le relais, lui qui a déjà joué un rôle déterminant dans toutes les décisions prises l'année dernière.

"Nous y sommes maintenant - le pas vers le championnat du monde, que nous attendions depuis la planification de la Wildcard début 2023, a été franchi lundi dernier et nous avons pu confirmer, grâce à une bonne collaboration avec l'équipe ainsi qu'à d'importants enseignements, que nous avions pris correctement de nombreuses décisions importantes", a souligné Lüthi. "Le changement au niveau du management est également important et probablement précurseur pour Noah, car en tant que pilote suisse dans le paddock international, l'accompagnement sportif est encore un peu plus important que pour un Espagnol ou un Italien. En me concentrant exclusivement sur l'entraînement et la préparation sportive, je souhaite offrir à Noah le meilleur soutien possible dans ce contexte".

"Je suis heureux, après la collaboration déjà étroite de la saison dernière, de pouvoir commencer l'année prochaine dans cette constellation avec Noah et le soutien de Tom", a ajouté Kriech. "Noah apporte avec lui un grand potentiel - pour son propre succès sportif, mais aussi pour la présence de la scène suisse du sport automobile sur la plate-forme internationale du championnat du monde. Sa famille a fait un travail préparatoire extrêmement important en le mettant sur pied ces dernières années, et je les en remercie chaleureusement. Noah est le seul pilote germanophone du championnat du monde et nous avons tous la volonté de maintenir cette plateforme et de la faire évoluer avec succès dans le futur".