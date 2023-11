Dettwiler: Lüthi si concentra sulla pianificazione sportiva

Con il primo test invernale ufficiale per il 2024, Noah Dettwiler ha completato lunedì a Valencia la sua prima uscita come pilota regolare di un GP in sella alla CIP-KTM, dopo aver già fatto il suo debutto nel Campionato del Mondo in questa stagione al GP d'Austria con una wildcard e un discreto 20° posto. Ha già fatto un'apparizione per la sua nuova squadra come sostituto al GP d'Indonesia. Tuttavia, a Mandalika ha dovuto ancora imparare le regole del mestiere, classificandosi al 26° posto.

"Che anno, non riesco a credere a tutto quello che è successo quest'anno", ha detto Noah, guardando al passato. "Ma nelle ultime settimane ho avuto molto tempo per prepararmi mentalmente al passaggio ai Campionati del Mondo. Ho già avuto modo di trascorrere alcuni weekend di gara con la nuova squadra e anche il primo test di lunedì mi ha fatto capire che mi aspetta un ambiente al top per il 2024. L'atmosfera con la dirigenza del team e con i meccanici è ottima e i primi riscontri dopo il test ci forniscono una buona base per pianificare la preparazione invernale".

Dietro le quinte, il percorso è già stato impostato per creare il miglior ambiente possibile per il 18enne svizzero in questa nuova fase della sua carriera. Il suo precedente manager, Tom Lüthi, in futuro si dedicherà interamente alla pianificazione sportiva e gli cederà la gestione generale. La direzione generale sarà affidata a David Kriech, che ha già svolto un ruolo fondamentale in tutte le decisioni dell'ultimo anno.

"Ora è arrivato il momento: il passaggio al Campionato del Mondo, che aspettavamo fin dalla pianificazione della wildcard all'inizio del 2023, è avvenuto lunedì scorso e abbiamo potuto confermare, con una buona collaborazione con la squadra e con importanti risultati, che abbiamo preso molte decisioni importanti in modo corretto", ha sottolineato Lüthi. "Il cambio di gestione è importante e probabilmente innovativo anche per Noah, perché come pilota svizzero nel paddock internazionale, il supporto sportivo è ancora più importante che per uno spagnolo o un italiano. Concentrandomi esclusivamente sull'allenamento e sulla preparazione sportiva, voglio offrire a Noah il miglior supporto possibile".

"Sono lieto di poter iniziare il prossimo anno in questa costellazione con Noah e il supporto di Tom dopo la stretta collaborazione della scorsa stagione", ha aggiunto Kriech, "Noah porta con sé un grande potenziale - per il suo successo sportivo, ma anche per la presenza della scena motoristica svizzera sulla piattaforma del campionato mondiale internazionale. La sua famiglia ha svolto un lavoro molto importante negli ultimi anni, per il quale desidero ringraziarla. Noah è l'unico pilota di lingua tedesca nel WRC e siamo tutti determinati a mantenere questa piattaforma e a portarla con successo nel futuro".