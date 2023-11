Dettwiler: Lüthi concentra-se no planeamento desportivo

Com o primeiro teste oficial de inverno para 2024, Noah Dettwiler completou a sua primeira saída como piloto regular de GP na CIP-KTM em Valência na segunda-feira, tendo já feito a sua estreia no Campeonato do Mundo esta época no GP da Áustria com um wildcard e um decente 20º lugar. Ele já fez uma aparição para a sua nova equipa como substituto no GP da Indonésia. No entanto, ainda teve de aprender as cordas em Mandalika, no 26º lugar.

"Que ano - mal posso acreditar em tudo o que aconteceu este ano", disse Noah, olhando para trás. "Mas tive muito tempo nas últimas semanas para me preparar mentalmente para o Campeonato do Mundo. Já tive a oportunidade de passar alguns fins-de-semana de corrida com a nova equipa e o primeiro teste de segunda-feira também me mostrou que me espera um ambiente de topo para 2024. O ambiente com a direção da equipa e os mecânicos é ótimo e as primeiras conclusões após o teste dão-nos uma boa base para planear o treino de inverno".

Nos bastidores, o caminho já foi traçado para criar o melhor ambiente possível para o suíço de 18 anos nesta nova fase da sua carreira. O seu anterior treinador, Tom Lüthi, irá dedicar-se inteiramente ao planeamento desportivo e deixará a gestão geral. Esta função será assumida por David Kriech, que já desempenhou um papel fundamental em todas as decisões do ano passado.

"Agora chegou a hora - o passo para o Campeonato do Mundo, que temos esperado desde o planeamento do wildcard no início de 2023, aconteceu na segunda-feira passada e pudemos confirmar com uma boa cooperação com a equipa e com conclusões importantes que tomámos muitas decisões importantes corretamente", sublinhou Lüthi. "A mudança na gestão também é importante e provavelmente inovadora para Noah, porque como piloto suíço no paddock internacional, o apoio desportivo é ainda mais importante do que para um espanhol ou italiano. Com o meu foco exclusivamente no treino e na preparação desportiva, quero oferecer a Noah o melhor apoio possível."

"Estou muito satisfeito por poder começar o próximo ano nesta constelação com o Noah e com o apoio do Tom, após a estreita colaboração na época passada", acrescentou Kriech. "O Noah traz consigo um grande potencial - para o seu próprio sucesso desportivo, mas também para a presença do desporto automóvel suíço na plataforma do campeonato mundial internacional. A família dele fez um trabalho de base muito importante ao longo dos últimos anos, pelo que gostaria de lhes agradecer. Noah é o único piloto de língua alemã no WRC e estamos todos determinados a manter esta plataforma e a levá-la com sucesso para o futuro."