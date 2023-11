Daniel Holgado : L'opération s'est bien déroulée

Daniel Holgado a renoncé à une opération pendant la saison en raison de ses problèmes réguliers de "arm pump". On l'a cependant souvent vu à la pause de midi avec de volumineuses poches de glace destinées à soulager les douleurs de ses avant-bras gonflés et durs. Mais le jeune Espagnol de 18 ans du team Red Bull KTM Tech3 d'Hervé Poncharal a perdu à plusieurs reprises des positions de pointe dans la deuxième moitié de la course, car il devait ralentir le rythme à cause de l'engourdissement de ses avant-bras.

Ainsi, alors qu'il menait autrefois le championnat du monde avec 41 points d'avance, il n'a finalement terminé qu'à la cinquième place du championnat. Au cours des dernières semaines, Holgado s'est demandé où il devait se faire opérer pour ne plus être handicapé à l'avenir par les effets et les symptômes du syndrome départemental, une maladie professionnelle des pilotes de course moto. Il a finalement opté pour l'hôpital Universitari Dexeus du Dr Xavier Mir à Barcelone et a annoncé ce soir dans la bonne humeur : "Les deux interventions se sont bien déroulées".

Lundi, à Valence, Holgado a testé la version 2024 de la nouvelle KTM RC4 et établi un nouveau record du tour en Moto3.

Test Moto3, chrono combiné, Valence (27.11.) :

1. Holgado, KTM, 1:37,300 min

2. Rueda, KTM, + 0,383

3. Alonso, GASGAS, + 0,675

4. Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5. Almansa, Honda, + 0,849

6. Bertelle, Honda, + 0,878

7. Veijer, Husqvarna, + 0,961

8. Ortolá, KTM, + 0,966

9. Piqueras, Honda, + 0,991

10. Farioli, Honda, + 1,017

11. Lunetta, Honda, + 1,101

12. Roulstone, KTM, + 1,211

13. Muñoz, KTM, + 1,219

14. Kelso, KTM, + 1,433

15. O'Shea, Honda, + 1,514

16. Yamanaka, KTM, + 1,659

17. Zurutuza, KTM, + 1,696

18. Furusato, Honda, + 1,777

19. Carraro, KTM, + 1,967

20. Esteban, GASGAS, + 2,102

21. Dettwiler, KTM, + 2,204

22. Buasri, Honda, + 2,291

23e Suzuki, Husqvarna, + 2,405

- Fellon, KTM, pas de temps

Test Moto2, chrono combiné, Valence (27.11.) :

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230