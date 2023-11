Daniel Holgado: l'operazione è andata bene

Daniel Holgado ha deciso di non sottoporsi a un'operazione durante la stagione a causa dei suoi abituali problemi alle braccia. Tuttavia, è stato spesso visto portare con sé grandi impacchi di ghiaccio durante la pausa pranzo per alleviare il disagio degli avambracci gonfi e duri. Tuttavia, il 18enne spagnolo del team Red Bull KTM Tech3 di Hervé Poncharal ha ripetutamente perso posizioni di vertice nella seconda metà della gara perché costretto a rallentare a causa dell'intorpidimento degli avambracci.

Di conseguenza, quello che era un vantaggio di 41 punti nel campionato mondiale è finito al quinto posto. Nelle ultime settimane, Holgado ha valutato dove operarsi per non essere più ostacolato dagli effetti e dai sintomi della sindrome compartimentale, una malattia professionale dei motociclisti. Alla fine ha optato per l'Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona del dottor Xavier Mir e questa sera ha riferito di buon umore: "Le due operazioni sono andate bene".

Holgado ha stabilito la versione 2024 della nuova KTM RC4 e un nuovo record sul giro in Moto3 lunedì a Valencia.

Test Moto3, tempi combinati, Valencia (27.11.):

1° Holgado, KTM, 1:37.300 min.

2° Rueda, KTM, + 0,383

3° Alonso, GASGAS, + 0,675

4° Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5° Almansa, Honda, + 0,849

6° Bertelle, Honda, + 0,878

7° Veijer, Husqvarna, + 0,961

8° Ortolá, KTM, + 0,966

9° Piqueras, Honda, + 0,991

10° Farioli, Honda, + 1,017

11° Lunetta, Honda, + 1,101

12° Roulstone, KTM, + 1.211

13° Muñoz, KTM, + 1.219

14° Kelso, KTM, + 1.433

15° O'Shea, Honda, + 1.514

16° Yamanaka, KTM, + 1.659

17° Zurutuza, KTM, + 1.696

18° Furusato, Honda, + 1,777

19° Carraro, KTM, + 1.967

20° Esteban, GASGAS, + 2.102

21° Dettwiler, KTM, + 2.204

22° Buasri, Honda, + 2.291

23° Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, nessun tempo

Test Moto2, tempi combinati, Valencia (27 novembre):

1° Lopez, Boscoscuro, 1:33.061 min.

2° Canet, Kalex, + 0,013 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4° Gonzalez, Kalex, + 0,209

5° Arenas, Kalex, + 0,241

6° Dixon, Kalex, + 0,311

7° Arbolino, Kalex, + 0,322

8° Escrig, Forward, + 0,378

9° Baltus, Kalex, + 0,390

10° Chantra, Kalex, + 0,392

11° Foggia, Kalex, + 0,501

12° Masia, Kalex, + 0,526

13° Agius, Kalex, + 0,531

14° Guevara, Kalex, + 0,581

15° Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16° Alcoba, Kalex, + 0,648

17° Salac, Kalex, + 0,662

18° V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19° Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20° Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21° Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22° Vietti, Kalex, + 1,189

23° Cardelús, Kalex, + 1.282

24° Moreira, Kalex, + 1,292

25° Aji, Kalex, + 2.173

26° Sasaki, Kalex, + 2.581

27° Öncü, Kalex, + 2.678

28° Artigas, Forward, + 3.230