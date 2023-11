Daniel Holgado: A operação correu bem

Daniel Holgado, quinto classificado do Campeonato do Mundo de Moto3, foi hoje operado a ambos os antebraços na clínica do Dr. Mir, em Barcelona.

Daniel Holgado decidiu não ser operado durante a época devido aos seus problemas regulares com a bomba no braço. No entanto, era frequentemente visto com grandes sacos de gelo durante a pausa para almoço para aliviar o desconforto nos seus antebraços inchados e duros. No entanto, o espanhol de 18 anos da equipa Red Bull KTM Tech3 de Hervé Poncharal perdeu repetidamente as primeiras posições na segunda metade da corrida porque teve de abrandar devido à dormência nos antebraços.

Como resultado, o que era uma vantagem de 41 pontos no campeonato do mundo acabou em quinto lugar. Nas últimas semanas, Holgado ponderou onde deveria ser operado para deixar de sofrer os efeitos e sintomas da síndrome compartimental, uma doença profissional dos pilotos de motociclismo. Por fim, optou pelo Hospital Universitari Dexeus do Dr. Xavier Mir, em Barcelona, e declarou esta noite estar bem-disposto: "As duas operações correram bem."

Holgado estabeleceu a versão 2024 da nova KTM RC4 e um novo recorde de volta de Moto3 na segunda-feira em Valência.

Teste de Moto3, tempos combinados, Valência (27.11.):

1º Holgado, KTM, 1:37.300 min

2º Rueda, KTM, + 0,383

3º Alonso, GASGAS, + 0,675

4º Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5º Almansa, Honda, + 0,849

6º Bertelle, Honda, + 0,878

7º Veijer, Husqvarna, + 0,961

8º Ortolá, KTM, + 0,966

9º Piqueras, Honda, + 0,991

10º Farioli, Honda, + 1,017

11º Lunetta, Honda, + 1.101

12º Roulstone, KTM, + 1.211

13º Muñoz, KTM, + 1.219

14º Kelso, KTM, + 1.433

15º O'Shea, Honda, + 1,514

16º Yamanaka, KTM, + 1,659

17º Zurutuza, KTM, + 1,696

18º Furusato, Honda, + 1,777

19º Carraro, KTM, + 1,967

20º Esteban, GASGAS, + 2.102

21º Dettwiler, KTM, + 2.204

22º Buasri, Honda, + 2,291

23º Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, sem tempo

Teste de Moto2, tempos combinados, Valência (27 Nov.):

1º Lopez, Boscoscuro, 1:33.061 min

2º Canet, Kalex, + 0,013 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4º Gonzalez, Kalex, + 0,209

5º Arenas, Kalex, + 0,241

6º Dixon, Kalex, + 0,311

7º Arbolino, Kalex, + 0,322

8º Escrig, Forward, + 0,378

9º Baltus, Kalex, + 0,390

10º Chantra, Kalex, + 0,392

11º Foggia, Kalex, + 0,501

12º Masia, Kalex, + 0,526

13º Agius, Kalex, + 0,531

14º Guevara, Kalex, + 0,581

15º Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16º Alcoba, Kalex, + 0,648

17º Salac, Kalex, + 0,662

18º V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19º Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20º Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21º Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22º Vietti, Kalex, + 1.189

23º Cardelús, Kalex, + 1,282

24º Moreira, Kalex, + 1.292

25º Aji, Kalex, + 2.173

26º Sasaki, Kalex, + 2.581

27º Öncü, Kalex, + 2,678

28º Artigas, Forward, + 3.230