Florian Prüstel : "Le monde du Moto3 va nous manquer".

Les débuts du projet GP ont été tout sauf simples : lorsque Florian Prüstel s'est lancé dans le championnat du monde de Moto 3, il a repris une équipe de course en lambeaux à l'occasion du GP du Sachsenring en 2016. Le team manager rookie de l'époque a reconstruit l'équipe en quelques mois avec son père Ingo et un solide réseau de partenaires - et a pu se réjouir dès la première année de la victoire en GP de John McPhee à Brno.

En 2018, le passage des motos Peugeot aux motos KTM a eu lieu. Ce sont d'ailleurs les Autrichiens qui ont placé Marco Bezzecchi dans l'équipe de Saxe. Cette saison-là, l'Italien s'est battu pour le titre de champion du monde et a remporté trois courses. Mais à la fin, il a dû se contenter de la troisième place au championnat du monde, le champion étant Jorge Martin.

L'équipe a connu une période difficile en 2021, puisque Jason Dupasquier, un jeune pilote prometteur, est décédé le 30 mai 2021 après un accident sur le circuit du Mugello. Afin de rendre hommage au talentueux Suisse, la décision a été prise de ne pas abandonner l'équipe.

À partir de 2022, l'écurie saxonne s'est alors engagée en Moto3 en tant qu'équipe d'usine avec la marque de motos et de VTT CFMOTO. La marque chinoise a conclu de vastes coopérations avec le groupe Pierer et détient une participation de 2 pour cent dans Pierer Mobility AG.

Mais en 2023, les résultats laissaient à désirer, et comme on ne trouvait plus non plus de sponsors principaux, le groupe Pierer a fermé le robinet d'argent. La décision a donc été prise de se retirer du championnat du monde Moto3.

Florian Prüstel explique : "La décision de quitter le championnat du monde Moto3 a été tout sauf facile pour nous. Ces dernières années, nous avons investi beaucoup de temps, de cœur et d'engagement dans l'équipe, nous avons mis en place des structures solides et compétitives".

"Nous avons eu nos succès, notamment dans la lutte pour le championnat du monde avec Marco Bezzecchi, mais nous avons aussi connu des moments de profonde tristesse. Notre numéro 50, Jason Dupasquier, restera à jamais dans nos mémoires comme une étoile toujours positive et nous sommes reconnaissants pour les moments passés ensemble", souligne le team manager.

"Il y a exactement deux ans, nous avons commencé notre parcours en tant qu'équipe d'usine pour CFMOTO. Ensemble, nous avons notamment réalisé une pole position historique et trois podiums avec Carlos Tatay, Xavier Artigas et Joel Kelso. Nous avons pu représenter la marque mondiale de motos et de quads dans le monde en tant que pilotes d'usine, nous avons accompagné des lancements impressionnants et nous faisons désormais partie de l'histoire de CFMOTO. Une période que nous ne voudrions en aucun cas manquer, mais qui nous donne en même temps l'occasion de laisser la scène libre", poursuit Florian Prüstel, avant d'affirmer : "Bien sûr, nous n'excluons pas de nous rencontrer à nouveau à l'avenir en lien avec la marque".

"Nous sommes reconnaissants de la sincérité de notre collaboration et remercions tous nos sponsors, partenaires et fans pour leur fidélité de longue date. Un merci particulier à mon père et à ma famille pour le soutien qu'une telle tâche requiert. Cher monde du Moto3, vous allez nous manquer", ajoute-t-il.