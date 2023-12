Florian Prüstel: "Mi mancherà il mondo della Moto3".

L'inizio del progetto GP è stato tutt'altro che facile: quando Florian Prüstel è entrato nel Campionato del Mondo Moto 3, ha rilevato una squadra da corsa in frantumi per il GP del Sachsenring del 2016. Insieme al padre Ingo e a una solida rete di partner, l'allora debuttante team manager ha ricostruito la squadra nel giro di pochi mesi - e si è rallegrato della vittoria di John McPhee nel GP di Brno al suo primo anno.

Nel 2018 è passato dalle moto Peugeot alle KTM. Sono stati gli austriaci a portare in squadra Marco Bezzecchi dalla Sassonia. In quella stagione l'italiano ha lottato per il titolo mondiale e ha conquistato tre vittorie in gara. Alla fine, però, dovette accontentarsi del terzo posto nel campionato mondiale, con Jorge Martin incoronato campione.

Nel 2021 la squadra ha vissuto un momento difficile: Jason Dupasquier, un giovane pilota promettente, è morto il 30 maggio 2021 in seguito a un incidente sul circuito del Mugello. Per onorare il talentuoso pilota svizzero, si decise di non abbandonare la squadra.

A partire dal 2022, la squadra corse Saxon ha unito le forze con il marchio di moto e ATV CFMOTO come team di lavoro in Moto3. Il marchio cinese ha stipulato accordi di cooperazione di ampia portata con il Gruppo Pierer e detiene una partecipazione del 2% in Pierer Mobility AG.

Tuttavia, i risultati nel 2023 hanno lasciato molto a desiderare e, poiché non sono stati trovati altri sponsor principali, il Gruppo Pierer ha chiuso il rubinetto del denaro. È stata quindi presa la decisione di ritirarsi dal Campionato del Mondo Moto3.

Florian Prüstel spiega: "La decisione di lasciare il Campionato del Mondo Moto3 è stata tutt'altro che facile per noi. Negli ultimi anni abbiamo investito molto tempo, passione e impegno nella squadra e abbiamo messo le strutture su una base solida e competitiva".

"Abbiamo avuto i nostri successi, soprattutto nella battaglia mondiale con Marco Bezzecchi, ma abbiamo anche avuto momenti di profonda tristezza. Il nostro numero 50, Jason Dupasquier, sarà sempre ricordato come una stella positiva e siamo grati per il tempo trascorso insieme", ha sottolineato il team manager.

"Esattamente due anni fa, abbiamo iniziato il nostro viaggio come Factory Team per CFMOTO. Insieme abbiamo ottenuto una storica pole position e tre podi con Carlos Tatay, Xavier Artigas e Joel Kelso. Siamo stati in grado di rappresentare il marchio globale di moto e quad in tutto il mondo come piloti ufficiali, abbiamo accompagnato lanci di mercato impressionanti e ora siamo anche parte della storia di CFMOTO. È un momento che non vorremmo perdere, ma allo stesso tempo lo prendiamo anche come un'opportunità per cancellare la scena", continua Florian Prüstel, e sottolinea: "Naturalmente, non escludiamo la possibilità di incontrare nuovamente il marchio in futuro".

"Siamo grati per la sincera collaborazione e vorremmo ringraziare tutti i nostri sponsor, partner e fan per la loro pluriennale fedeltà. Un ringraziamento speciale a mio padre e alla mia famiglia per il sostegno che un tale compito richiede. Caro mondo della Moto3, ci mancherai", aggiunge.