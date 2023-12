Florian Prüstel: "Vou sentir falta do mundo da Moto3"

A equipa PrüstelGP vai deixar a classe Moto3 após muitos anos. O chefe de equipa Florian Prüstel despede-se do campeonato do mundo com palavras emocionadas e faz uma retrospetiva da história da sua equipa.

O início do projeto GP foi tudo menos fácil: quando Florian Prüstel entrou no Campeonato do Mundo de Moto 3, assumiu o comando de uma equipa de corridas destruída para o GP de Sachsenring em 2016. Juntamente com o seu pai Ingo e uma forte rede de parceiros, o então novato chefe de equipa reconstruiu a equipa em poucos meses - e ficou encantado com a vitória de John McPhee no GP de Brno logo no seu primeiro ano.

Em 2018, trocou as motas Peugeot pelas motas KTM. Foram também os austríacos que trouxeram Marco Bezzecchi da Saxónia para a equipa. O italiano lutou pelo título mundial nessa época e obteve três vitórias em corridas. No final, porém, teve de se contentar com o terceiro lugar no campeonato do mundo, com Jorge Martin a sagrar-se campeão.

A equipa viveu um período difícil em 2021, pois Jason Dupasquier, um jovem piloto promissor, morreu em 30 de maio de 2021 após um acidente no circuito de Mugello. Para homenagear o talentoso piloto suíço, foi tomada a decisão de não abandonar a equipa.

A partir de 2022, a equipa de corrida Saxon uniu forças com a marca de motos e ATV CFMOTO como equipa de trabalho em Moto3. A marca chinesa celebrou acordos de cooperação de longo alcance com o Grupo Pierer e detém uma participação de 2 por cento na Pierer Mobility AG.

No entanto, os resultados em 2023 deixaram muito a desejar e, como não foram encontrados mais patrocinadores principais, o Grupo Pierer fechou a torneira do dinheiro. Por conseguinte, foi tomada a decisão de se retirar do Campeonato do Mundo de Moto3.

Florian Prüstel explica: "A decisão de abandonar o Campeonato do Mundo de Moto3 não foi nada fácil para nós. Investimos muito tempo, paixão e empenho na equipa ao longo dos últimos anos e colocámos as estruturas numa base sólida e competitiva."

"Tivemos os nossos sucessos, especialmente na luta pelo campeonato do mundo com Marco Bezzecchi, mas também tivemos momentos de profunda tristeza. O nosso número 50, Jason Dupasquier, será sempre recordado como uma estrela positiva e estamos gratos pelo tempo que passámos juntos", sublinhou o chefe de equipa.

"Há exatamente dois anos, iniciámos a nossa viagem como Equipa de Fábrica da CFMOTO. Juntos conseguimos uma pole position histórica e três lugares no pódio com Carlos Tatay, Xavier Artigas e Joel Kelso. Conseguimos representar a marca global de motos e quads em todo o mundo como pilotos de fábrica, acompanhámos lançamentos impressionantes no mercado e agora também fazemos parte da história da CFMOTO. É um momento que não gostaríamos de perder, mas ao mesmo tempo estamos a aproveitá-lo como uma oportunidade para limpar o palco", continua Florian Prüstel, e enfatiza: "Claro que não estamos a excluir a possibilidade de nos encontrarmos novamente com a marca no futuro".

"Estamos gratos pela cooperação sincera e gostaríamos de agradecer a todos os nossos patrocinadores, parceiros e fãs pelos seus muitos anos de lealdade. Um agradecimento especial ao meu pai e à minha família pelo apoio que uma tarefa destas exige. Caro mundo do Moto3, vamos sentir a vossa falta", acrescenta.