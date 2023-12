Valencia: Una curva dedicada al campeón de Moto3 Masià

El estilo de pilotaje de Jaume Masià y de su compañero de equipo en el Leopard Adrián Fernández en la carrera decisiva por el título en Doha dio mucho que hablar, pero para el subcampeón Ayumu Sasaki aún hubo un final conciliador en Valencia con su primera victoria de la temporada. Masià, por su parte, se quedó incluso fuera del top 10 en su última carrera de Moto3, en 13ª posición, pero el español de 23 años celebró su triunfo mundialista ante su público.

Masià, natural de Algemesí, en la provincia de Valencia, fue homenajeado por el Circuit Ricardo Tormo por su victoria en el título con su propia curva: la curva 11 del trazado de 4,005 km de longitud fue la elegida. El nuevo Campeón del Mundo de Moto3 se encuentra así en buena compañía: La primera curva, por ejemplo, ya lleva el nombre de Jorge "Aspar" Martínez, la curva 4 está dedicada a Nico Terol y la sexta conmemora a Ángel Nieto.

Valencia fue también el escenario del debut de Masià en Moto2. En el test de Pirelli del lunes posterior al final de temporada, el recién llegado al Pertamina Mandalika SAG Team tuvo una actuación decente, a medio segundo del mejor tiempo del día marcado por el piloto del Boscoscuro Alonso López, lo que le convirtió en el debutante más rápido de la categoría.

"Desde el primer momento me he sentido muy cómodo con la moto y sobre todo con el equipo. Aún nos queda trabajo por hacer, pero sin duda es un equipo muy familiar. A lo largo del día me he ido acostumbrando cada vez mejor a la moto y he sido bastante rápido. Estoy contento por ello", ha declarado Masià.

Resultados Moto3 carrera Valencia (26.11.):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 vueltas en 33:03.409 min.

2º Alonso, GASGAS, + 0.082 seg.

3º Ortolá, KTM, + 0.128

4º Veijer, Husqvarna, + 0.266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589

7º Kelso, CFMOTO, + 4.623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11º Furusato, Honda, + 9.166

12º Farioli, KTM, + 9.663

13º Masia, Honda, +10.446

14º Adrian Fernández, Honda, +10.556

15º Nepa, KTM, + 11.462

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 20 carreras:

1º Masià, 274 puntos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Pérez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campeonato de Constructores:

1. KTM, 394 puntos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 puntos. 2º. Leopard Racing 349. 3º. Red Bull KTM Ajo 344. 4º. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5º. Angeluss MTA Team 289. 6º. Red Bull KTM Tech3, 239. 7º. SIC58 Squadra Corse 184. 8º. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

Test Moto2, tiempos combinados, Valencia (27 nov):

1º Lopez, Boscoscuro, 1'33.061 min

2º Canet, Kalex, + 0.013 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.090

4º González, Kalex, + 0,209

5º Arenas, Kalex, + 0,241

6º Dixon, Kalex, + 0,311

7º Arbolino, Kalex, + 0,322

8º Escrig, Forward, + 0.378

9º Baltus, Kalex, + 0.390

10º Chantra, Kalex, + 0.392

11º Foggia, Kalex, + 0,501

12º Masia, Kalex, + 0.526

13º Agius, Kalex, + 0.531

14º Guevara, Kalex, + 0.581

15º Bendsneyder, Kalex, + 0.630

16º Alcoba, Kalex, + 0.648

17º Salac, Kalex, + 0.662

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 0.673

19º Darryn Binder, Kalex, + 0.764

20º García, Boscoscuro, + 0.810

21º Ogura, Boscoscuro, + 1.055

22º Vietti, Kalex, + 1.189

23º Cardelús, Kalex, + 1.282

24º Moreira, Kalex, + 1.292

25º Aji, Kalex, + 2.173

26º Sasaki, Kalex, + 2.581

27º Öncü, Kalex, + 2.678

28º Artigas, Forward, + 3.230