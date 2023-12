Valence : Un virage à part pour le champion Moto3 Masià

La conduite de Jaume Masià et de son coéquipier chez Leopard Adrián Fernández lors de la course décisive pour le titre à Doha a fait l'objet de discussions, mais le vice-champion du monde Ayumu Sasaki a tout de même terminé la course en beauté à Valence avec sa première victoire de la saison. Masià, quant à lui, a manqué le top 10 lors de sa dernière course en Moto3 en terminant 13e, mais l'Espagnol de 23 ans a fêté son triomphe devant son public.

Masià, qui est originaire d'Algemesí dans la province de Valence, a été honoré par le Circuit Ricardo Tormo pour son titre avec un virage spécifique : le choix s'est porté sur le virage 11 du circuit long de 4,005 km. Le nouveau champion du monde Moto3 est ainsi en bonne compagnie : le premier virage a par exemple déjà été nommé d'après Jorge "Aspar" Martinez, le virage 4 est dédié à Nico Terol et le sixième virage rappelle Ángel Nieto.

Valence a également été le théâtre des débuts de Masià en Moto2. Lors du test Pirelli qui s'est déroulé le lundi suivant la finale de la saison, le nouveau venu du team Pertamina Mandalika SAG s'est bien comporté, à une demi-seconde du meilleur temps du jour réalisé par le pilote de Boscoscuro Alonso Lopez, ce qui en fait le débutant le plus rapide de la catégorie.

"Dès le premier instant, je me suis senti très bien avec la moto et surtout avec l'équipe. Nous avons encore du travail à faire, mais c'est en tout cas une équipe très familiale. Au fil de la journée, je me suis de plus en plus habitué à la moto et j'étais plutôt rapide. Je suis heureux de cela", a déclaré Masià.

Résultats de la course Moto3 de Valence (26.11.) :

1. Sasaki, Husqvarna, 20 tours en 33:03,409 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,082 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,128

4. Veijer, Husqvarna, + 0,266

5. Öncü, KTM, + 0,384

6. Rueda, KTM, + 3,589

7. Kelso, CFMOTO, + 4,623

8. Holgado, KTM, + 6,105

9. Muñoz, KTM, + 6,305

10. Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11. Furusato, Honda, + 9,166

12. Farioli, KTM, + 9,663

13. Masia, Honda, + 10,446

14. Adrian Fernández, Honda, + 10,556

15e Nepa, KTM, + 11,462

Classement final du championnat du monde Moto3 après 20 courses :

1. Masià, 274 points. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 394 points. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 points. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

Test Moto2, chrono combiné, Valence (27.11.) :

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min.

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230