Valência: Uma curva dedicada ao campeão de Moto3 Masià

Entre as inúmeras homenagens que o Campeão do Mundo de Moto3, Jaume Masià, recebeu nos últimos dias, está um reconhecimento especial do Circuito Ricardo Tormo: a Curva 11 foi baptizada com o seu nome.

O estilo de condução de Jaume Masià e do seu companheiro de equipa na Leopard, Adrián Fernández, na corrida que decidiu o título em Doha causou muita discussão, mas para o segundo classificado, Ayumu Sasaki, ainda houve uma conclusão conciliatória em Valência com a sua primeira vitória da época. Masià, por outro lado, chegou a ficar fora do top 10 na sua última corrida de Moto3, em 13º lugar, mas o espanhol de 23 anos celebrou o triunfo no campeonato do mundo perante o seu público.

Masià, que é natural de Algemesí, na província de Valência, foi homenageado pelo Circuito Ricardo Tormo pela conquista do título com a sua própria curva: foi escolhida a Curva 11 do traçado de 4,005 km de extensão. O novo Campeão do Mundo de Moto3 está, assim, em boa companhia: a primeira curva, por exemplo, já foi baptizada com o nome de Jorge "Aspar" Martinez, a curva 4 é dedicada a Nico Terol e a sexta curva homenageia Ángel Nieto.

Valência foi também o palco da estreia de Masià na Moto2. No teste da Pirelli na segunda-feira após o final da temporada, o recém-chegado à Pertamina Mandalika SAG Team teve um desempenho decente, meio segundo atrás do tempo mais rápido do dia estabelecido pelo piloto da Boscoscuro, Alonso Lopez, tornando-o o recém-chegado mais rápido da classe.

"Desde o primeiro momento, senti-me muito confortável com a moto e, sobretudo, com a equipa. Ainda temos trabalho a fazer, mas é definitivamente uma equipa muito familiar. Habituei-me cada vez melhor à moto ao longo do dia e fui bastante rápido. Estou contente com isso," disse Masià.

Resultados da corrida de Moto3 em Valência (26.11.):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 voltas em 33:03.409 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,082 seg

3º Ortolá, KTM, + 0,128

4º Veijer, Husqvarna, + 0,266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589

7º Kelso, CFMOTO, + 4,623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11º Furusato, Honda, + 9,166

12º Farioli, KTM, + 9,663

13º Masia, Honda, +10,446

14º Adrian Fernández, Honda, +10,556

15º Nepa, KTM, + 11,462

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 pontos. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

Teste de Moto2, tempos combinados, Valência (27 Nov):

1º Lopez, Boscoscuro, 1'33.061 min

2º Canet, Kalex, + 0,013 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4º Gonzalez, Kalex, + 0,209

5º Arenas, Kalex, + 0,241

6º Dixon, Kalex, + 0,311

7º Arbolino, Kalex, + 0,322

8º Escrig, Forward, + 0,378

9º Baltus, Kalex, + 0,390

10º Chantra, Kalex, + 0,392

11º Foggia, Kalex, + 0,501

12º Masia, Kalex, + 0,526

13º Agius, Kalex, + 0,531

14º Guevara, Kalex, + 0,581

15º Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16º Alcoba, Kalex, + 0,648

17º Salac, Kalex, + 0,662

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19º Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20º Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21º Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22º Vietti, Kalex, + 1.189

23º Cardelús, Kalex, + 1,282

24º Moreira, Kalex, + 1.292

25º Aji, Kalex, + 2.173

26º Sasaki, Kalex, + 2.581

27º Öncü, Kalex, + 2,678

28º Artigas, Forward, + 3.230