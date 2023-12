"Aspar" Martinez forme une équipe CFMOTO dans deux catégories

L'année prochaine, Jorge Martinez évoluera dans le championnat du monde Moto3 et Moto2 avec le design CFMOTO au lieu de GASGAS. En revanche, l'équipe Tech3 passe de KTM à GASGAS dans le championnat du monde Moto3.

Mercredi, avant la finale du championnat du monde, les responsables de Pierer Mobility AG ont informé Ingo et Florian Prüstel que le budget Moto3 de la marque de moto chinoise CFMOTO, en plein essor, ne serait plus disponible l'année prochaine pour l'écurie PrüstelGP de Saxe.

Deux équipes ont alors été citées comme candidates à la reprise du projet CFMOTO, à savoir l'équipe GASGAS Factory de Jorge "Aspar" Martinez et l'équipe MTHelmntes-MSi-KTM-Moto3 de Teo Martín, qui a repris en Moto2 l'équipe Pons ainsi que les deux sites (pour Sergio Garcia et Ai Ogura) et qui constituera en 2024 la seule équipe cliente de Boscoscuro.

Mais on sait désormais que Jorge Martinez, encore champion du monde Moto2 en 2020 avec Albert Arenas sur KTM, changera pour la deuxième fois de marque au sein du groupe Pierer et passera l'année prochaine de GASGAS à CFMOTO dans les deux catégories du championnat du monde (Moto3 et Moto2).

L'équipe Martinez participera au championnat du monde Moto3 avec le Colombien David Alonso, qui a fêté quatre victoires en tant que rookie en 20213 et a terminé le championnat du monde des pilotes à une magnifique quatrième place. L'équipe Moto2 reste inchangée avec Jake Dixon et Izan Guevara - et portera également le design CFMOTO.

CFMOTO, qui détient une participation de deux pour cent dans Pierer Mobility AG, a jusqu'à présent investi 1 million d'euros dans le projet Moto3. Ce budget est désormais transféré à Martinez, ce qui permet aux Chinois d'obtenir un package performant - et avec Alonso et Dixon, deux candidats au titre au lieu du médiocre duo de pilotes Riccardo Rossi et Xavier Artigas chez PrüstelGP.

Dans un contexte économique devenu plus exigeant, le groupe Pierer s'épargnera donc à l'avenir, après deux ans, le budget marketing de GASGAS auprès de l'équipe Martinez, mais renoncera en 2024 à une écurie de course GASGAS Moto2.

Et l'on peut imaginer ce qu'il adviendra du projet Moto3 de GASGAS. Il sera transféré en 2024 au team Tech3 d'Hervé Poncharal, qui gère également le GASGAS Factory Team dans le championnat du monde MotoGP (en 2024 avec Augusto Fernández et Pedro Acosta) et qui passe maintenant de KTM à GASGAS dans la catégorie des poids légers 250 cm3 après quatre années passées en Moto3.

Les pilotes sous contrat sont Dani Holgado, cinquième du championnat du monde, et Jacob Roulstone.

Pour le groupe Pierer, cela n'avait pas beaucoup de sens d'un point de vue marketing de faire concourir deux équipes Red Bull-KTM (Rueda, Zurutuza) avec Tech3 et Ajo.