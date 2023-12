"Aspar" Martinez forma una squadra CFMOTO in due classi

Jorge Martinez correrà il prossimo anno nei campionati mondiali Moto3 e Moto2 con la livrea CFMOTO anziché GASGAS. In cambio, il team Tech3 passerà da KTM a GASGAS nel Campionato del Mondo Moto3.

I responsabili di Pierer Mobility AG hanno informato Ingo e Florian Prüstel, mercoledì prima della finale del Campionato del Mondo, che il budget per la Moto3 dell'emergente marchio cinese di moto CFMOTO non sarà più disponibile per la squadra PrüstelGP della Sassonia il prossimo anno.

Sono stati quindi nominati due team candidati a rilevare il progetto CFMOTO, ovvero il GASGAS Factory Team di Jorge "Aspar" Martinez e il team MTHelmntes-MSi-KTM-Moto3 di Teo Martín, che ha rilevato il team Pons in Moto2 comprese le due targhe (per Sergio Garcia e Ai Ogura) e formerà l'unico team clienti Boscoscuro nel 2024.

Tuttavia, una cosa è ormai certa: Jorge Martinez, Campione del Mondo Moto2 2020 su KTM con Albert Arenas, cambierà marchio per la seconda volta all'interno del Gruppo Pierer e passerà da GASGAS a CFMOTO in entrambe le classi del Campionato del Mondo (Moto3 e Moto2) il prossimo anno.

Il team Martinez si schiererà nel Campionato del Mondo Moto3 con il colombiano David Alonso, che ha festeggiato quattro vittorie da esordiente nel 20213 e ha ottenuto un ottimo quarto posto nel Campionato del Mondo Piloti. La squadra della Moto2 rimane invariata con Jake Dixon e Izan Guevara - e si presenterà anch'essa con la livrea CFMOTO.

CFMOTO, di cui Pierer Mobility AG detiene una partecipazione del 2%, ha investito finora 1 milione di euro nel progetto Moto3, ma questo budget sarà ora trasferito a Martinez, dando al cinese un pacchetto potente - e con Alonso e Dixon due contendenti al titolo invece della mediocre coppia di piloti Riccardo Rossi e Xavier Artigas al PrüstelGP.

In un contesto economico più difficile, il Gruppo Pierer risparmierà il budget di marketing di GASGAS per il team Martinez dopo due anni, ma farà a meno di una squadra corse GASGAS Moto2 nel 2024.

E si può immaginare cosa accadrà al progetto GASGAS Moto3. Nel 2024 sarà trasferito al team Tech3 di Hervé Poncharal, che gestisce anche il GASGAS Factory Team nel Campionato del Mondo MotoGP (2024 con Augusto Fernández e Pedro Acosta) e sta passando da KTM a GASGAS nella classe leggera 250cc dopo quattro anni di Moto3.

Dani Holgado, che si è classificato quinto nel campionato mondiale, e Jacob Roulstone sono sotto contratto come piloti.

Dal punto di vista del marketing, per il Gruppo Pierer non aveva molto senso avere due team Red Bull KTM (Rueda, Zurutuza) in competizione con Tech3 e Ajo.