"Aspar" Martinez forma equipa CFMOTO em duas classes

Jorge Martinez vai correr nos Campeonatos do Mundo de Moto3 e Moto2 no próximo ano com as cores da CFMOTO em vez das da GASGAS. Em contrapartida, a equipa Tech3 mudará da KTM para a GASGAS no Campeonato do Mundo de Moto3.

Os responsáveis da Pierer Mobility AG informaram Ingo e Florian Prüstel, na quarta-feira, antes da final do Campeonato do Mundo, que o orçamento de Moto3 da marca chinesa de motos CFMOTO já não estará disponível para a equipa de PrüstelGP da Saxónia no próximo ano.

Duas equipas foram então apontadas como candidatas a assumir o projeto CFMOTO, nomeadamente a GASGAS Factory Team de Jorge "Aspar" Martinez e a equipa MTHelmntes-MSi-KTM-Moto3 de Teo Martín, que assumiu a equipa Pons em Moto2, incluindo as duas placas (para Sergio Garcia e Ai Ogura) e que formará a única equipa cliente Boscoscuro em 2024.

No entanto, uma coisa é agora certa: Jorge Martinez, Campeão do Mundo de Moto2 em 2020 na KTM com Albert Arenas, vai mudar de marca pela segunda vez no Grupo Pierer e passar da GASGAS para a CFMOTO em ambas as classes do Campeonato do Mundo (Moto3 e Moto2) no próximo ano.

A equipa Martinez vai alinhar no Campeonato do Mundo de Moto3 com o colombiano David Alonso, que celebrou quatro vitórias como estreante em 20213 e terminou num excelente quarto lugar no Campeonato do Mundo de Pilotos. A equipa de Moto2 mantém-se inalterada com Jake Dixon e Izan Guevara - e também vai aparecer com as cores da CFMOTO.

A CFMOTO, na qual a Pierer Mobility AG detém uma participação de dois por cento, investiu até agora 1 milhão de euros no projeto de Moto3, mas este orçamento será agora transferido para Martinez, dando aos chineses um pacote poderoso - e com Alonso e Dixon dois candidatos ao título em vez da medíocre dupla de pilotos Riccardo Rossi e Xavier Artigas no PrüstelGP.

Num ambiente económico mais difícil, o Grupo Pierer vai poupar o orçamento de marketing da GASGAS para a equipa Martinez ao fim de dois anos, mas vai prescindir de uma equipa de Moto2 da GASGAS em 2024.

E pode imaginar-se o que acontecerá ao projeto GASGAS Moto3. Este será transferido para a equipa Tech3 de Hervé Poncharal em 2024, que também dirige a GASGAS Factory Team no Campeonato do Mundo de MotoGP (2024 com Augusto Fernández e Pedro Acosta) e que agora muda da KTM para a GASGAS na classe de 250cc ligeiros após quatro anos na Moto3.

Dani Holgado, que terminou em quinto lugar no campeonato do mundo, e Jacob Roulstone estão sob contrato como pilotos.

Do ponto de vista do marketing, não fazia muito sentido para o Grupo Pierer ter duas equipas Red Bull KTM (Rueda, Zurutuza) a competir com a Tech3 e a Ajo.