Rivacold Honda : Almansa à la place de Fenati, nouveau matériel

L'équipe italienne Rivacold Snipers Honda-Moto3 avec Matteo Bertelle et Romano Fenati a certes remporté quelques succès d'estime cette année, surtout avec Bertelle, mais Honda n'a pas remporté de titre Moto3 contre Pierer Mobility AG au cours des trois années qui ont précédé 2023. Albert Arenas a triomphé en 2000 sur la KTM d'Aspar, Acosta s'est imposé en 2021 sur la KTM de Red Bull, et en 2022, Izan Guevara a remporté le titre sur la GASGAS du team Aspar devant son coéquipier Sergio Garcia. Mais cette année, le pilote Leopard-Honda Jaume Masià a remporté le titre mondial de manière controversée à Doha.

Le propriétaire de l'équipe Rivacold-Snipers Honda Mirko Cecchini s'est vu promettre des améliorations de la NSF250 RW par HRC pour la saison prochaine. "J'espère que nous serons à nouveau plus compétitifs en 2024", a déclaré l'Italien à SPEEDWEEK.com. "Nous avons certainement besoin d'une meilleure accélération. Il n'y a rien à redire sur le châssis, c'est très bien".

Pourquoi Leopard Honda a-t-il déjà remporté quatre titres mondiaux en 2015 (Kent), 2017 (Mir), 2019 (Dalla Porta) et 2023 (Masià) et dispose-t-il toujours des motos Honda les plus puissantes du plateau ?

Cecchini : "Ils ont le plus gros budget de tous les teams Honda Moto3. Si en plus tu as assez d'argent pour pouvoir engager les meilleurs pilotes, tu as une excellente base pour le succès. Tu obtiens également des informations précieuses pour le développement. Leopard s'est occupé des moindres détails techniques".

"Nous avons moins d'argent et nous avons besoin de jeunes coureurs talentueux qui croient en notre projet. Avec Matteo Bertelle, nous avons fait une bonne affaire. Il est resté à la maison sans contrat en 2022 ! Nous avons cru en lui ; maintenant, il a clairement fait un pas en avant chez nous. C'est la clé du succès - tu as besoin d'un coureur de haut niveau !"

D'ailleurs, avec Cecchini signifie "tireur d'élite" au pluriel en italien. C'est pourquoi le chef d'équipe a ajouté le terme anglais "Snipers" dans le nom de l'équipe il y a quelques années.

Ce que Cecchini regrette : le rappel de Romano Fenati pour 2023 s'est avéré être un échec. L'Italien s'approche désormais de la limite d'âge autorisée et ce n'est pas la seule raison pour laquelle il a été remplacé pour 2024 par le rapide pilote de GP junior espagnol David Almansa.

Résultat de la course Moto3, Valence (26.11.) :

1. Sasaki, Husqvarna, 20 rdn en 33:03,409 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,082 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,128

4. Veijer, Husqvarna, + 0,266

5. Öncü, KTM, + 0,384

6. Rueda, KTM, + 3,589

7. Kelso, CFMOTO, + 4,623

8. Holgado, KTM, + 6,105

9. Muñoz, KTM, + 6,305

10. Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11. Furusato, Honda, + 9,166

12. Farioli, KTM, + 9,663

13. Masia, Honda, + 10,446

14. Adrian Fernández, Honda, + 10,556

15e Nepa, KTM, + 11,462

Classement final du championnat du monde Moto3 après 20 courses :

1. Masià, 274 points. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 394 points. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 points. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.