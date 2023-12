Rivacold Honda: Almansa al posto di Fenati, nuovo materiale

Il team italiano Rivacold Snipers Honda Moto3 con Matteo Bertelle e Romano Fenati può aver ottenuto alcuni successi di tutto rispetto quest'anno, soprattutto con Bertelle, ma Honda non ha vinto un titolo Moto3 contro Pierer Mobility AG nei tre anni fino al 2023. Albert Arenas ha trionfato con la KTM Aspar nel 2000, Acosta ha vinto con la KTM Red Bull nel 2021 e Izan Guevara ha conquistato il titolo con la GASGAS del team Aspar davanti al suo compagno di squadra Sergio Garcia nel 2022. Quest'anno, però, il pilota Leopard Honda Jaume Masià ha conquistato il titolo mondiale a Doha con uno stile controverso.

A Mirko Cecchini, proprietario del team Rivacold Snipers Honda, sono stati promessi miglioramenti alla NSF250 RW di HRC per la prossima stagione. "Spero che nel 2024 saremo di nuovo più competitivi", ha dichiarato l'italiano in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Abbiamo sicuramente bisogno di una migliore accelerazione. Il telaio non ha nulla che non vada, va bene così".

Perché Leopard Honda ha già vinto quattro titoli mondiali nel 2015 (Kent), 2017 (Mir), 2019 (Dalla Porta) e 2023 (Masià) e ha sempre le moto Honda più potenti in campo?

Cecchini: "Hanno il budget più alto di tutti i team Honda Moto3. Se hai anche abbastanza soldi per ingaggiare i migliori piloti, hai un'ottima base per il successo. Inoltre, si ottengono informazioni preziose per un ulteriore sviluppo. Leopard ha curato i minimi dettagli tecnici".

"Abbiamo meno soldi e abbiamo bisogno di corridori giovani e di talento che credano nel nostro progetto. Abbiamo fatto una buona mossa con Matteo Bertelle. Era a casa nel 2022 senza contratto! Abbiamo creduto in lui e ora ha fatto un chiaro passo avanti con noi. Questa è la chiave del successo: serve un corridore di alto livello!".

A proposito: Cecchini è il plurale italiano di tiratore. Ecco perché il boss della squadra ha aggiunto il termine inglese "Snipers" al nome della squadra qualche anno fa.

Cosa rimpiange Cecchini: il ritorno di Romano Fenati per il 2023 si è rivelato un flop. L'italiano si sta avvicinando al limite di età consentito ed è stato sostituito per il 2024 dal veloce pilota Junior GP spagnolo David Almansa, e non solo per questo motivo.

Risultati della gara della Moto3, Valencia (26/11):

1° Sasaki, Husqvarna, 20 giri in 33:03.409 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,082 sec.

3° Ortolá, KTM, + 0,128

4° Veijer, Husqvarna, + 0,266

5° Öncü, KTM, + 0,384

6° Rueda, KTM, + 3,589

7° Kelso, CFMOTO, + 4,623

8° Holgado, KTM, + 6,105

9° Muñoz, KTM, + 6.305

10° Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11° Furusato, Honda, + 9.166

12° Farioli, KTM, + 9.663

13° Masia, Honda, +10.446

14° Adrian Fernández, Honda, +10.556

15° Nepa, KTM, + 11.462

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 punti. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing Prüstel, 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.