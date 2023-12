Rivacold Honda: Almansa em vez de Fenati, novo material

A equipa italiana Rivacold Snipers Honda Moto3 com Matteo Bertelle e Romano Fenati pode ter alcançado alguns sucessos respeitáveis este ano, especialmente com Bertelle, mas a Honda não ganhou um título de Moto3 contra a Pierer Mobility AG nos três anos até 2023. Albert Arenas triunfou com a Aspar KTM em 2000, Acosta venceu com a Red Bull KTM em 2021 e Izan Guevara conquistou o título com a GASGAS da equipa Aspar, à frente do seu companheiro de equipa Sergio Garcia em 2022. Mas este ano, o piloto da Leopard Honda, Jaume Masià, conquistou o título mundial em Doha de forma controversa.

O proprietário da equipa Rivacold Snipers Honda, Mirko Cecchini, recebeu agora a promessa de melhorias na NSF250 RW da HRC para a próxima época. "Espero que voltemos a ser mais competitivos em 2024", disse o italiano numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Precisamos definitivamente de uma melhor aceleração. Não há nada de errado com o chassis, está tudo bem."

Por que a Leopard Honda já ganhou quatro títulos do campeonato mundial em 2015 (Kent), 2017 (Mir), 2019 (Dalla Porta) e 2023 (Masià) e sempre tem as motos Honda mais potentes do campo?

Cecchini: "Eles têm o maior orçamento de todas as equipas Honda de Moto3. Se também tivermos dinheiro suficiente para contratar os melhores pilotos, temos uma excelente base para o sucesso. Também se obtêm informações valiosas para o desenvolvimento futuro. A Leopard tratou dos mais pequenos pormenores técnicos."

"Temos menos dinheiro e precisamos de pilotos jovens e talentosos que acreditem no nosso projeto. Fizemos uma boa jogada com Matteo Bertelle. Ele estava em casa em 2022 sem contrato! Acreditámos nele e agora ele deu um passo em frente connosco. Essa é a chave do sucesso - é preciso um piloto de topo!"

A propósito: Cecchini é o plural italiano para atirador. Foi por isso que o chefe de equipa acrescentou o termo inglês "Snipers" ao nome da equipa há alguns anos.

O que é que Cecchini lamenta: Trazer Romano Fenati de volta para 2023 provou ser um fracasso. O italiano está a aproximar-se do limite de idade permitido e foi substituído para 2024 pelo rápido piloto espanhol David Almansa, da Junior GP, e não só por esta razão.

Resultado da corrida de Moto3, Valência (26/11):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 rdn em 33:03.409 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,082 seg

3º Ortolá, KTM, + 0,128

4º Veijer, Husqvarna, + 0,266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589

7º Kelso, CFMOTO, + 4,623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11º Furusato, Honda, + 9,166

12º Farioli, KTM, + 9,663

13º Masia, Honda, +10,446

14º Adrian Fernández, Honda, +10,556

15º Nepa, KTM, + 11,462

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 pontos. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.