Ángel Piqueras (17): El título y el #36 aumentan las expectativas

Ángel Piqueras llega al Mundial 2023 como campeón del GP Junior y ganador absoluto de la Red Bull MotoGP Rookies Cup con la mejor tarjeta de presentación posible. En el Leopard Racing, además, ocupa el lugar del Campeón del Mundo de Moto3 de este año, Jaume Masià, que pasa a la categoría de Moto2 en el Pertamina Mandalika SAG Team.

Piqueras, nacido en Requena, provincia de Valencia, cumplió 17 años el pasado 30 de noviembre. Como ganador de títulos en las dos categorías inferiores más importantes, se le permite debutar en el Campeonato del Mundo antes de alcanzar la nueva edad mínima de 18 años.

"Ángel Piqueras es un piloto muy maduro para su edad", afirma sin ninguna preocupación Kev Coghlan, su jefe de equipo en el Estrella Galicia 0,0 en el GP Júnior. Coghlan lleva trabajando con Ángel desde 2019 y destacó en la videoentrevista Finetwork FIM JuniorGP Series: "Incluso a una edad muy temprana, estaba claro que mostraba una madurez significativa a la hora de gestionar las carreras, transmitir sus sensaciones sobre la moto y trabajar con el equipo. Daba la impresión de ser mucho mayor de lo que era".

Una madurez que también se refleja en el enfoque de Ángel a la hora de perseguir tiempos. "Cuando hago una vuelta rápida, siempre me gusta hacerlo solo, porque entonces depende de ti", subraya el joven español. Tras su dominante temporada 2023 (nueve de 14 victorias en carreras de la Rookies Cup, además de cuatro victorias en la temporada del Junior GP), tiene una visión similar del modo de correr: "Siempre es mejor para un piloto escaparse y recuperar diez segundos en los tiempos. Pero si eso no es posible, me quedo en el grupo y lucho".

De cara a su temporada de debut en el Mundial de Moto3, Piqueras ha declarado: "Estoy muy contento de dar el salto al Mundial con Leopard. Creo que ha sido una buena decisión". Sus éxitos en las categorías inferiores han generado expectativas, pero el propio piloto de 17 años subraya: "Realmente no me he marcado un objetivo. Es el campeonato del mundo, con pilotos muy buenos. Creo que en primer lugar será importante disfrutar encima de la moto. Luego ya veremos cómo va".

Ángel Piqueras quiso esperar primero al primer día de clase, dijo, refiriéndose al inicio del Campeonato del Mundo de 2024, del 8 al 10 de marzo en Doha (Qatar). "Y a partir de ahí, ya veremos qué objetivo nos marcamos".

En cualquier caso, el debutante terminó su primer test oficial de Moto3 con los nuevos neumáticos Pirelli, el lunes después del final del GP de 2023 en Valencia, en la novena posición del top 10 con la Leopard Honda.

Su nuevo número 36 también recuerda a un predecesor de gran éxito en el Leopard Racing: Joan Mir, Campeón del Mundo de MotoGP en 2020, ganó el título de Moto3 en 2017 con el mismo número, también de amarillo. Piqueras ha tenido que despedirse de su #18 porque ya ha sido confiscado por Matteo Bertelle en la categoría más pequeña del mundial.

Test Moto3, tiempos combinados, Valencia (27.11.):

1º Holgado, KTM, 1:37.300 min

2º Rueda, KTM, +0.383

3º Alonso, GASGAS, +0.675

4º Adrián Fernández, Honda, + 0.833

5º Almansa, Honda, + 0.849

6º Bertelle, Honda, + 0.878

7º Veijer, Husqvarna, + 0.961

8º Ortolá, KTM, + 0.966

9º Piqueras, Honda, + 0,991

10º Farioli, Honda, + 1.017

11º Lunetta, Honda, + 1.101

12º Roulstone, KTM, + 1.211

13º Muñoz, KTM, + 1.219

14º Kelso, KTM, + 1.433

15º O'Shea, Honda, + 1.514

16º Yamanaka, KTM, + 1.659

17º Zurutuza, KTM, + 1.696

18º Furusato, Honda, + 1.777

19º Carraro, KTM, + 1.967

20º Esteban, GASGAS, + 2.102

21º Dettwiler, KTM, + 2.204

22º Buasri, Honda, + 2.291

23º Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, sin tiempo