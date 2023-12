Ángel Piqueras (17) : le titre et le #36 suscitent des attentes

Champion JuniorGP et vainqueur du classement général de la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2023, Ángel Piqueras fait son entrée dans le championnat du monde avec la meilleure carte de visite possible. Chez Leopard Racing, il prend également la place du champion du monde Moto3 de cette année, Jaume Masià, qui passe à la catégorie Moto2 au sein du Pertamina Mandalika SAG Team.

Piqueras, né à Requena dans la province de Valence, n'a fêté son 17e anniversaire que le 30 novembre. En tant que détenteur du titre des deux principales séries de jeunes, il peut néanmoins faire ses débuts en championnat du monde avant d'atteindre le nouvel âge minimum de 18 ans en GP.

"Ángel Piqueras est un pilote très mature pour son âge", ne s'inquiète pas Kev Coghlan, son team manager chez Estrella Galicia 0,0 en JuniorGP. Coghlan travaille déjà avec Ángel depuis 2019 et a souligné dans l'interview vidéo de la série Finetwork FIM JuniorGP : "Même très jeune, il était clair qu'il faisait preuve d'une maturité importante lorsqu'il s'agissait de gérer les courses, de transmettre son feeling sur la moto et de travailler avec l'équipe. Il donnait l'impression d'être beaucoup plus âgé qu'il ne l'était".

Une maturité qui s'exprime également dans l'approche d'Ángel de la course au chrono. "Quand je pars pour un tour rapide, j'aime toujours le faire seul, car cela dépend alors de toi", a souligné le jeune Espagnol. En mode course, il voit les choses de la même manière après sa saison dominante de 2023 (neuf victoires de manche de la Rookies Cup sur 14, plus quatre victoires de saison en JuniorGP) : "Pour un pilote, c'est toujours mieux de partir et de gagner dix secondes sur les chronos. Mais si ce n'est pas possible, je reste dans le groupe et je me bats".

En ce qui concerne sa saison de rookie en championnat du monde Moto3, Piqueras a déclaré : "Je suis très heureux de rejoindre le championnat du monde avec Leopard. Je pense que c'était une bonne décision". Ses succès dans les catégories juniors font monter les attentes, mais le jeune homme de 17 ans souligne lui-même : "Je ne me suis pas vraiment fixé d'objectif. C'est le championnat du monde, avec de très bons coureurs. Je pense que dans un premier temps, il sera important d'en profiter sur la moto. Ensuite, nous verrons comment ça se passe".

Ángel Piqueras veut d'abord attendre la rentrée, a-t-il déclaré en faisant référence au coup d'envoi du championnat du monde 2024, du 8 au 10 mars à Doha, au Qatar. "Et à partir de là, on verra quel objectif on peut se fixer".

Lors de son premier test officiel en Moto3 avec les nouveaux pneus Pirelli, le lundi suivant la finale du GP 2023 à Valence, le rookie a en tout cas déjà terminé dans le top 10 en se classant neuvième sur sa Leopard-Honda.

Son nouveau numéro 36 rappelle en outre un prédécesseur très performant chez Leopard Racing : Joan Mir, champion du monde MotoGP en 2020, a remporté le titre Moto3 en 2017 avec le même numéro, également en jaune. Piqueras a dû dire adieu à son #18, car il est déjà confisqué par Matteo Bertelle dans la plus petite catégorie du championnat du monde.

Test Moto3, chrono combiné, Valence (27.11.) :

1. Holgado, KTM, 1:37,300 min

2. Rueda, KTM, + 0,383

3. Alonso, GASGAS, + 0,675

4. Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5. Almansa, Honda, + 0,849

6. Bertelle, Honda, + 0,878

7. Veijer, Husqvarna, + 0,961

8. Ortolá, KTM, + 0,966

9. Piqueras, Honda, + 0,991

10. Farioli, Honda, + 1,017

11. Lunetta, Honda, + 1,101

12. Roulstone, KTM, + 1,211

13. Muñoz, KTM, + 1,219

14. Kelso, KTM, + 1,433

15. O'Shea, Honda, + 1,514

16. Yamanaka, KTM, + 1,659

17. Zurutuza, KTM, + 1,696

18. Furusato, Honda, + 1,777

19. Carraro, KTM, + 1,967

20. Esteban, GASGAS, + 2,102

21. Dettwiler, KTM, + 2,204

22. Buasri, Honda, + 2,291

23e Suzuki, Husqvarna, + 2,405

- Fellon, KTM, pas de temps