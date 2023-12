Ángel Piqueras (17): il titolo e il #36 aumentano le aspettative

Ángel Piqueras ha vinto entrambi i titoli della JuniorGP (ex Campionato del Mondo Junior) e della Red Bull MotoGP Rookies Cup in questa stagione e seguirà le orme di spicco del Leopard Racing nel Campionato del Mondo Moto3 2024.

Ángel Piqueras entra nel Campionato del Mondo 2023 come campione Junior GP e vincitore assoluto della Red Bull MotoGP Rookies Cup con il miglior biglietto da visita possibile. In Leopard Racing, inoltre, prende il posto del campione del mondo Moto3 di quest'anno Jaume Masià, che passa alla classe Moto2 nel team Pertamina Mandalika SAG.

Piqueras, nato a Requena nella provincia di Valencia, ha compiuto 17 anni solo il 30 novembre. In quanto vincitore di titoli nelle due serie giovanili più importanti, gli è stato comunque consentito di debuttare nel campionato mondiale prima di raggiungere la nuova età minima di 18 anni prevista per i GP.

"Ángel Piqueras è un corridore molto maturo per la sua età", ha dichiarato senza timori Kev Coghlan, il suo team manager all'Estrella Galicia 0,0 nel Junior GP. Coghlan lavora con Ángel dal 2019 e ha sottolineato nella video-intervista della Finetwork FIM JuniorGP Series: "Anche se molto giovane, è stato chiaro che ha mostrato una notevole maturità quando si trattava di gestire le gare, trasmettere le sue sensazioni sulla moto e lavorare con la squadra. Dava l'impressione di essere molto più grande di quanto non fosse".

Una maturità che si riflette anche nell'approccio di Ángel alla ricerca dei tempi. "Quando vado a fare un giro veloce, mi piace sempre farlo da solo perché poi dipende da te", ha sottolineato il giovane spagnolo. Dopo la sua dominante stagione 2023 (nove vittorie su 14 gare della Rookies Cup, oltre a quattro vittorie nella stagione Junior GP), ha una visione simile della modalità di gara: "Per un pilota è sempre meglio andare via e recuperare dieci secondi sui tempi. Ma se questo non è possibile, rimango nel gruppo e combatto".

Guardando alla sua stagione da debuttante nel Campionato del Mondo Moto3, Piqueras ha detto: "Sono molto felice di passare al Campionato del Mondo con Leopard. Penso che sia stata una buona decisione". I suoi successi nelle classi giovanili hanno aumentato le aspettative, ma lo stesso 17enne sottolinea: "Non mi sono posto un obiettivo. È il campionato del mondo, con piloti molto bravi. Penso che prima di tutto sarà importante godersi la moto. Poi vedremo come andrà".

Ángel Piqueras vuole prima aspettare il primo giorno di scuola, ha detto, riferendosi all'apertura del Campionato del Mondo 2024 dall'8 al 10 marzo a Doha, in Qatar. "E da quel momento in poi, vedremo quale obiettivo possiamo porci".

In ogni caso, il rookie ha concluso il suo primo test ufficiale della Moto3 con i nuovi pneumatici Pirelli il lunedì successivo alla finale del GP 2023 a Valencia al nono posto nella top 10 in sella alla Leopard Honda.

Il suo nuovo numero 36 ricorda anche un predecessore di grande successo di Leopard Racing: Joan Mir, campione del mondo MotoGP 2020, ha vinto il titolo Moto3 nel 2017 con lo stesso numero, sempre in giallo. Piqueras ha dovuto dire addio alla sua #18 perché è già stata sequestrata da Matteo Bertelle nella classe più piccola del mondiale.

Test Moto3, tempi combinati, Valencia (27.11.):

1° Holgado, KTM, 1:37.300 min.

2° Rueda, KTM, +0.383

3° Alonso, GASGAS, + 0,675

4° Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5° Almansa, Honda, + 0,849

6° Bertelle, Honda, + 0,878

7° Veijer, Husqvarna, + 0,961

8° Ortolá, KTM, + 0,966

9° Piqueras, Honda, + 0,991

10° Farioli, Honda, + 1,017

11° Lunetta, Honda, + 1.101

12° Roulstone, KTM, + 1.211

13° Muñoz, KTM, + 1.219

14° Kelso, KTM, + 1.433

15° O'Shea, Honda, + 1.514

16° Yamanaka, KTM, + 1.659

17° Zurutuza, KTM, + 1.696

18° Furusato, Honda, + 1,777

19° Carraro, KTM, + 1.967

20° Esteban, GASGAS, + 2.102

21° Dettwiler, KTM, + 2.204

22° Buasri, Honda, + 2.291

23° Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, nessun tempo