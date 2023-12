Ángel Piqueras (17): O título e o número 36 aumentam as expectativas

Ángel Piqueras conquistou os dois títulos no JuniorGP (antigo Campeonato do Mundo de Juniores) e na Red Bull MotoGP Rookies Cup esta época e vai seguir os passos de destaque da Leopard Racing no Campeonato do Mundo de Moto3 de 2024.

Ángel Piqueras entra no Campeonato do Mundo de 2023 como campeão da Junior GP e vencedor geral da Red Bull MotoGP Rookies Cup com o melhor cartão de visita possível. Na Leopard Racing, ele também toma o lugar do Campeão do Mundo de Moto3 deste ano, Jaume Masià, que se muda para a classe Moto2 na Pertamina Mandalika SAG Team.

Piqueras, nascido em Requena, na província de Valência, apenas celebrou o seu 17º aniversário a 30 de novembro. Como vencedor de títulos nas duas mais importantes séries de juniores, ele pode, no entanto, fazer a sua estreia no campeonato do mundo antes de atingir a nova idade mínima de 18 anos.

"Ángel Piqueras é um piloto muito maduro para a sua idade," disse Kev Coghlan, o seu chefe de equipa na Estrella Galicia 0,0 no GP Júnior, sem quaisquer preocupações. Coghlan tem trabalhado com Ángel desde 2019 e enfatizou na entrevista em vídeo da Finetwork FIM JuniorGP Series: "Mesmo em uma idade muito jovem, ficou claro que ele mostrou uma maturidade significativa quando se tratava de gerenciar corridas, transmitir seu sentimento na moto e trabalhar com a equipe. Deu a impressão de ser muito mais velho do que era".

Uma maturidade que também se reflecte na abordagem de Ángel à perseguição dos tempos. "Quando vou para uma volta rápida, gosto sempre de o fazer sozinho, porque depois depende de nós", sublinhou o jovem espanhol. Após a sua época dominante em 2023 (nove das 14 vitórias na Rookies Cup, mais quatro vitórias na época da Junior GP), ele tem uma visão semelhante do modo de corrida: "É sempre melhor para um piloto afastar-se e recuperar dez segundos nos tempos. Mas se isso não for possível, fico no grupo e luto."

Olhando para a sua época de estreia no Campeonato do Mundo de Moto3, Piqueras disse: "Estou muito contente por estar a subir ao Campeonato do Mundo com a Leopard. Penso que foi uma boa decisão." Os seus sucessos nas classes júnior criaram expectativas, mas o próprio jovem de 17 anos sublinha: "Não estabeleci um objetivo. É o campeonato do mundo, com pilotos muito bons. Penso que, em primeiro lugar, será importante desfrutar da mota. Depois veremos como corre".

Ángel Piqueras quer esperar pelo primeiro dia de aulas, referindo-se à abertura do Campeonato do Mundo de 2024, de 8 a 10 de março, em Doha, no Qatar. "E, a partir daí, veremos que objetivo podemos estabelecer para nós próprios."

O estreante já terminou o seu primeiro teste oficial de Moto3 com os novos pneus Pirelli na segunda-feira após o final do GP de 2023 em Valência no top 10, em nono lugar com a Leopard Honda.

O seu novo número 36 também faz lembrar um antecessor de grande sucesso na Leopard Racing: Joan Mir, Campeão do Mundo de MotoGP de 2020, ganhou o título de Moto3 em 2017 com o mesmo número, também em amarelo. Piqueras teve de dizer adeus ao seu #18 porque já foi confiscado por Matteo Bertelle na classe mais pequena do campeonato do mundo.

Teste de Moto3, tempos combinados, Valência (27.11.):

1º Holgado, KTM, 1:37.300 min

2º Rueda, KTM, +0,383

3º Alonso, GASGAS, + 0,675

4º Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5º Almansa, Honda, + 0,849

6º Bertelle, Honda, + 0,878

7º Veijer, Husqvarna, + 0,961

8º Ortolá, KTM, + 0,966

9º Piqueras, Honda, + 0,991

10º Farioli, Honda, + 1,017

11º Lunetta, Honda, + 1.101

12º Roulstone, KTM, + 1.211

13º Muñoz, KTM, + 1.219

14º Kelso, KTM, + 1.433

15º O'Shea, Honda, + 1,514

16º Yamanaka, KTM, + 1,659

17º Zurutuza, KTM, + 1,696

18º Furusato, Honda, + 1,777

19º Carraro, KTM, + 1,967

20º Esteban, GASGAS, + 2.102

21º Dettwiler, KTM, + 2.204

22º Buasri, Honda, + 2,291

23º Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, sem tempo