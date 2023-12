Un nuovo compito per Andrea Migno nel team VR46

Il debuttante della Moto3 Andrea Migno si è già trovato senza un posto fisso nel Campionato del Mondo in questa stagione, e nel 2024 assumerà un nuovo ruolo accanto ai suoi compagni della VR46 nel paddock della MotoGP.

Il due volte vincitore di un GP, Andrea Migno compie 28 anni il 10 gennaio e potrebbe quindi disputare un'altra stagione nel Campionato del Mondo Moto3 prima di superare il limite di età. Tuttavia, non ha più trovato posto nel campo della classe GP più piccola.

Nella seconda metà della stagione 2023, "Mig" è stato presente nel paddock della MotoGP solo come spettatore e opinionista televisivo per Sky Sport Italia.

In occasione del test MotoGP di un giorno a Valencia a fine novembre, l'italiano indossava già l'accattivante divisa gialla e nera del team VR46, e mercoledì la squadra di Valentino Rossi ha confermato che Andrea Migno è ora Assistant Coach e sarà anche responsabile delle analisi video.

Mentre Roberto Locatelli, ex allenatore della VR46 Riders Academy, si dedicherà interamente al suo nuovo ruolo di team manager della Moto2 presso Fantic Racing, il team MotoGP di Tavullia ha portato dei rinforzi dalla propria VR46 Academy con Marco Bezzecchi e il nuovo arrivato Fabio Di Giannantonio. Inoltre, può contare su Idalio Gavira come allenatore.

Tutto ciò è passato inosservato all'ombra dei grandi successi italiani nella classe regina della MotoGP, guidati dai pupilli della VR46 Bagnaia e Bezzecchi al primo e terzo posto nel campionato mondiale: In Moto3, le cose si prospettano tutt'altro che rosee per gli italiani nel 2023. Infatti, come sostituto di Fellon sulla KTM del CIP, Migno ha ottenuto l'unico podio della stagione con il 3° posto al GP d'Argentina.

Nella classifica del Campionato del Mondo Moto3, Stefano Nepa (MTA Team) è stato il miglior rappresentante del Paese dello Stivale con il dodicesimo posto, con il suo record personale di quarto posto nel GP del Giappone a Motegi.

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 2023 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 punti. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing Prüstel, 239 punti. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.