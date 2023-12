Uma nova tarefa para Andrea Migno na equipa VR46

O estreante da Moto3, Andrea Migno, já se viu sem um lugar regular no Campeonato do Mundo esta época e, em 2024, vai assumir um novo papel ao lado dos seus companheiros da VR46 no paddock do MotoGP.

Andrea Migno, duas vezes vencedor de GP, completa 28 anos a 10 de janeiro e pode, portanto, disputar mais uma época no Campeonato do Mundo de Moto3 antes de ultrapassar o limite de idade. No entanto, já não encontrou lugar no campo da mais pequena classe de GP.

Na segunda metade da temporada de 2023, "Mig" só podia ser encontrado no paddock de MotoGP como espetador e comentarista de TV da Sky Sport Italia.

No teste de um dia de MotoGP em Valência, no final de novembro, o italiano já vestia o vistoso uniforme amarelo e preto da equipa VR46 e, na quarta-feira, a equipa de Valentino Rossi confirmou que Andrea Migno é agora Treinador Assistente e será também responsável pelas análises de vídeo.

Enquanto Roberto Locatelli, antigo treinador da VR46 Riders Academy, vai agora dedicar-se inteiramente ao seu novo papel como chefe de equipa de Moto2 na Fantic Racing, a equipa de MotoGP de Tavullia trouxe reforços das suas próprias fileiras da VR46 Academy para Marco Bezzecchi e o recém-chegado Fabio Di Giannantonio. A equipa conta ainda com Idalio Gavira como treinador.

Este facto passou despercebido à sombra dos grandes sucessos italianos na categoria rainha do MotoGP, liderados pelos pupilos da VR46, Bagnaia e Bezzecchi, que ficaram em primeiro e terceiro lugar no campeonato do mundo: Na Moto3, as coisas não pareciam nada cor-de-rosa para os italianos em 2023. De facto, como substituto de Fellon na KTM da CIP, Migno garantiu o único pódio da época, com o 3º lugar no GP da Argentina.

Na classificação do Campeonato do Mundo de Moto3, Stefano Nepa (MTA Team) foi o melhor representante do país da bota, em décimo segundo lugar, com o seu melhor resultado pessoal a ser o quarto lugar no GP do Japão em Motegi.

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 2023 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 pontos. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.