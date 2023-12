Daniel Holgado : "L'objectif est le championnat du monde Moto2 en 2025".

Daniel Holgado, le pilote Moto3 du team Red Bull KTM-Tech3 d'Hervé Poncharal, fait partie des pilotes de petite taille dans la catégorie des monocylindres quatre temps de 250 cm3. Alors que certains de ses collègues de la catégorie des débutants ont en fait grandi, comme Artigas, Farioli et Riccardo Rossi, il est facile pour le rapide Espagnol de se faire tout petit derrière le carénage. Mais ces mensurations ne seront-elles pas un jour un handicap en Moto2 ou en MotoGP ?

"Je mesure 1,68 mètre. Enfin, peut-être seulement 1,67", constate Daniel Holgado, toujours aimable et apprécié partout, après une courte réflexion. Le journaliste de SPEEDWEEK.com mesure 196 cm et a suggéré : "Dani, je pourrais te céder 10 cm" Il a rétorqué en souriant : "Bien, j'en ai besoin".

"Mon projet est bien sûr de passer en Moto2 en 2025 et plus tard en MotoGP", souligne Holgado, le champion du monde junior Moto3 de 2021, qui pilotait alors une GASGAS dans le team junior d'Aspar Martinez et a remporté cinq courses - laissant Ortolá, Muñoz et Kelso loin derrière lui.

Quelle est la plus grosse moto que le cinquième du championnat du monde 2023 ait pilotée jusqu'à présent lors d'un entraînement sur circuit ? "J'ai une 600 pour l'entraînement à la maison", a expliqué Holgado. "Je roule avec sur un circuit de karting. Je pense que je serais déjà prêt pour la Moto2. Mais je veux attendre le moment idéal. L'expérience est très importante".

Holgado ne s'inquiète pas, avec ses 167 cm, il se sent prêt à affronter le meilleur du MotoGP. "Je pense que Loris Capirossi n'est pas plus grand. Et Dani Pedrosa ne mesure que 1,58 m - et c'est une légende. Il est très petit, mais sur une moto, il est exceptionnellement rapide. Je pense que la taille ne sera pas mon problème". Il désigne ensuite sa main droite, la main gaz. "Elle est décisive", dit-il en souriant.

De plus : aujourd'hui, les zones de dégagement sont majoritairement recouvertes d'asphalte - notamment en raison des courses automobiles. Le risque de s'enfoncer dans les graviers et de ne pas pouvoir s'appuyer avec les pieds a donc drastiquement diminué pour les pilotes.

Résultat de la course Moto3, Valence (26.11.) :

1. Sasaki, Husqvarna, 20 rdn en 33:03,409 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,082 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,128

4. Veijer, Husqvarna, + 0,266

5. Öncü, KTM, + 0,384

6. Rueda, KTM, + 3,589

7. Kelso, CFMOTO, + 4,623

8. Holgado, KTM, + 6,105

9. Muñoz, KTM, + 6,305

10. Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11. Furusato, Honda, + 9,166

12. Farioli, KTM, + 9,663

13. Masia, Honda, + 10,446

14. Adrian Fernández, Honda, + 10,556

15e Nepa, KTM, + 11,462

Classement final du championnat du monde Moto3 après 20 courses :

1. Masià, 274 points. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 394 points. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 points. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.