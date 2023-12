Daniel Holgado: "L'obiettivo è il Campionato del Mondo Moto2 del 2025".

L'obiettivo a lungo termine di Daniel Holgado rimane il Campionato del Mondo MotoGP. Tuttavia, vuole prima recuperare il titolo di campione del mondo Moto3 perso nel 2024. La sua bassa statura di 1,68 metri non lo preoccupa per la classe regina.

Daniel Holgado, il pilota della Moto3 del team Red Bull KTM-Tech3 di Hervé Poncharal, è uno dei piloti più piccoli della classe 250cc monocilindrica a quattro tempi. Mentre alcuni dei suoi colleghi hanno superato la categoria entry-level, come Artigas, Farioli e Riccardo Rossi, è facile per il veloce spagnolo farsi piccolo dietro la carenatura. Ma queste dimensioni del corpo non saranno un giorno uno svantaggio in Moto2 o in MotoGP?

"Sono alto 1,68 metri. Beh, forse solo 1,67", dice il sempre amichevole e universalmente popolare Daniel Holgado dopo averci pensato un attimo. Il giornalista di SPEEDWEEK.com misura 196 cm e ha suggerito: "Dani, potrei darti 10 cm". Lui ha risposto con un sorriso: "Bene, posso usarli".

"Naturalmente il mio progetto è di passare alla Moto2 nel 2025 e successivamente alla MotoGP", ha sottolineato Holgado, campione del mondo Moto3 Junior nel 2021, che ha guidato una GASGAS nel team junior di Aspar Martinez, ha vinto cinque gare e ha lasciato Ortolá, Muñoz e Kelso molto indietro.

Qual è la moto più grande che il quinto classificato del Campionato del Mondo 2023 ha mai guidato in una sessione di allenamento in pista? "Ho una 600cc per allenarmi a casa", ha spiegato Holgado. "La uso su un circuito di karting. Credo che ora sarei pronto per la Moto2. Ma voglio aspettare il momento ideale. L'esperienza è molto importante".

Holgado non è preoccupato, con i suoi 167 cm di altezza ritiene di essere più attrezzato per la MotoGP. "Non credo che Loris Capirossi sia più alto. E Dani Pedrosa è alto solo 1,58 metri ed è una leggenda. È molto piccolo, ma è eccezionalmente veloce sulla moto. Non credo che l'altezza sarà un mio problema". Poi indica la mano destra, quella dell'acceleratore. "È fondamentale", sorride.

Inoltre, oggi le aree di deflusso sono per lo più coperte di asfalto, in parte a causa delle gare automobilistiche. Il rischio di sprofondare nella ghiaia e di non potersi appoggiare con i piedi si è quindi ridotto drasticamente per i piloti.

Risultati gara Moto3, Valencia (26/11):

1° Sasaki, Husqvarna, 20 giri in 33:03.409 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,082 sec.

3° Ortolá, KTM, + 0,128

4° Veijer, Husqvarna, + 0,266

5° Öncü, KTM, + 0,384

6° Rueda, KTM, + 3,589

7° Kelso, CFMOTO, + 4.623

8° Holgado, KTM, + 6,105

9° Muñoz, KTM, + 6.305

10° Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11° Furusato, Honda, + 9.166

12° Farioli, KTM, + 9.663

13° Masia, Honda, +10.446

14° Adrian Fernández, Honda, +10.556

15° Nepa, KTM, + 11.462

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 punti. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing Prüstel, 239 punti. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.