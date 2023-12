Pit Beirer (KTM) à propos de la Moto3 : "Difficile de faire des prévisions".

Au cours des douze premières années de Moto3, Honda a remporté six titres de champion du monde, le groupe Pierer également. En 2024, les deux constructeurs se présenteront avec des motos nouvellement développées. Pit Beirer est impatient de voir comment les rapports de force vont évoluer.

Les ingénieurs de Pierer Mobility AG ont développé une nouvelle moto de course RC4 monocylindre à quatre temps de 250 cm3 pour le championnat du monde Moto3 2024. "Nous avons fait la dernière homologation d'une nouvelle moto en Moto3 pour 2020", rapporte le chef de projet Moto3 Christian Korntner. "En raison de la pandémie, l'homologation a été initialement gelée pour une année supplémentaire pour des raisons de coûts, c'est-à-dire jusqu'à fin 2021. Ensuite, par solidarité envers les équipes, l'homologation a été prolongée pour deux années supplémentaires".

Depuis 2020, seules de petites mises à jour techniques pouvaient être apportées à la KTM RC4, elles devaient être mises à disposition de toutes les équipes en même temps, conformément au règlement. En effet, en Moto3, les prototypes des usines ne sont plus autorisés depuis 2015. "Avec la nouvelle génération de RC4, tout l'ensemble est nouveau, y compris le moteur. Tout est plus compact, l'accent a été mis sur le 'packaging'".

Le pilote d'essai Efren Vazquez s'est chargé de la majeure partie des essais. Certains pilotes habituels comme Dani Holgado ont testé la moto pour la première fois après le GP de Barcelone lundi (4.9.) puis lors des tests Pirelli à Valence le 27.11. ainsi que lors d'une journée d'essais privés sur le circuit Ricardo Tormo le 29 novembre.

"Comme Deniz Öncü, Sasaki et Moreira passent chez nous en Moto2, nos candidats au titre les plus prometteurs parmi nos quatre marques de Moto3 seront Dani Holgado chez Red Bull KTM Tech3 et David Alonso dans l'équipe Aspar", estime Pit Beirer, le directeur Motorsport de Pierer Mobility AG. "Mais il est très difficile de faire des prévisions dans la catégorie Moto3, qui est très variée. Cette année, nous avons eu une fois une avance très confortable en Moto3, lorsque Dani Holgado avait 41 points d'avance, mais elle a malheureusement fondu comme du beurre au soleil".

"Mais nous avons entre-temps une équipe de développement Moto3 très forte à Munderfing. Elle a maintenant eu beaucoup de temps pour travailler sur une nouvelle moto", a expliqué Pit Beirer lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com. "Cela fait vraiment du bien à une telle moto de ne pas devoir apporter quelque chose sous le stress de l'homolgation annuelle, mais de pouvoir tester et développer pendant deux ou trois ans. Lors de la pandémie Corona, il était également judicieux pour cette catégorie de ne pas pousser la guerre de développement plus loin, car les courses du championnat du monde entre Honda et nos marques étaient très équilibrées en termes de matériel. "+

"Tu as bien sûr maintenant une position de départ passionnante, car Honda a développé pendant trois ans, nous avons développé pendant trois ans. L'année prochaine, il y aura donc une nouvelle situation de concurrence", constate Beirer. "Le rapport de force peut changer énormément, mais cela peut aussi rester un coude à coude. Pour la classe et toutes les personnes concernées, il serait préférable que cela reste une course au coude à coude. Si une marque domine en Moto3, les forces se déplacent inutilement. Nous avons une nouvelle moto qui est meilleure à tous les niveaux, en termes de comportement dans les virages, la suspension de WP a été développée, nous avons un nouveau moteur. Nous pensons que nous avons un bon package. Mais il n'est jamais aussi bon que ce que la concurrence en dit".

Les pneus monotypes Pirelli, qui remplacent ceux de Dunlop après douze ans, restent un facteur d'incertitude. Quelle moto sera la mieux adaptée aux pneus italiens ?

Beirer : "Personne ne le sait pour l'instant. C'est pourquoi les premières sorties avec les nouvelles motos et la nouvelle marque de pneus seront passionnantes. La Moto2 sera également passionnante, car pour la première fois depuis 2019, nous équipons à nouveau six motos Moto2 avec des suspensions WP chez Red Bull KTM Ajo, Liqui Moly Husqvarna et Aspar. Il y a donc des choses passionnantes à venir dans les deux petites catégories".

Tous les champions du monde Moto3 depuis 2012

2012 : Sandro Cortese (KTM)

2013 : Maverick Viñales KTM)

2014 : Alex Márquez (Honda)

2015 : Danny Kent (Honda)

2016 : Brad Binder (KTM)

2017 : Joan Mir (Honda)

2018 : Jorge Martin (Honda)

2019 : Lorenzo Dalla Porta (Honda)

2020 : Albert Arenas (KTM)

2021 : Pedro Acosta (KTM)

2022 : Izan Guevara (GASGAS)

2023 : Jaume Masià (Honda)