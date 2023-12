Pit Beirer (KTM) sulla Moto3: "Difficile fare previsioni".

Nei primi dodici anni di Moto3, Honda ha vinto sei titoli mondiali, così come il Gruppo Pierer. Nel 2024, entrambi i produttori competeranno con moto di nuova concezione. Pit Beirer è curioso di vedere come si svilupperà il rapporto di forza.

Gli ingegneri di Pierer Mobility AG hanno sviluppato una nuova moto da corsa RC4 monocilindrica da 250 cc a quattro tempi per il Campionato del Mondo Moto3 2024. "Abbiamo fatto l'ultima omologazione di una nuova moto in Moto3 per il 2020", riferisce il Project Manager della Moto3 Christian Korntner. "A causa della pandemia, l'omologazione era stata inizialmente congelata per un altro anno per motivi di costi, cioè fino alla fine del 2021. In seguito, l'omologazione è stata estesa per altri due anni per solidarietà con i team".

Dal 2020, alla KTM RC4 sono stati concessi solo aggiornamenti tecnici minori che, secondo il regolamento, dovevano essere messi a disposizione di tutti i team contemporaneamente. Questo perché i prototipi di fabbrica non sono più ammessi in Moto3 dal 2015. "Con la nuova generazione di RC4, l'intero pacchetto è nuovo, compreso il motore. Tutto è più compatto e l'attenzione è rivolta al packaging".

Il collaudatore Efren Vazquez ha effettuato la maggior parte dei giri di prova. Alcuni piloti abituali, come Dani Holgado, hanno provato la moto per la prima volta dopo il GP di Barcellona di lunedì (4 settembre), poi nei test Pirelli a Valencia il 27 novembre e in una giornata di test privati al Circuito Ricardo Tormo il 29 novembre.

"Con Deniz Öncü, Sasaki e Moreira che passano alla Moto2, Dani Holgado della Red Bull KTM Tech3 e David Alonso del team Aspar saranno i più promettenti contendenti al titolo per i nostri quattro marchi della Moto3", afferma Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG. "Ma le previsioni sono molto difficili nella variegata classe Moto3. Quest'anno avevamo un vantaggio molto confortevole in Moto3, quando Dani Holgado aveva un vantaggio di 41 punti, ma purtroppo si è sciolto come burro al sole".

"Ma ora abbiamo un team di sviluppo Moto3 molto forte a Munderfing. Hanno avuto molto tempo per lavorare su una nuova moto", ha spiegato Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com. Per una moto come questa è davvero positivo non dover consegnare qualcosa sotto lo stress dell'omologazione annuale, ma poter testare e sviluppare nell'arco di due o tre anni". Durante la pandemia di coronavirus, aveva anche senso per questa classe non portare all'estremo la guerra dello sviluppo, perché le gare del campionato mondiale tra Honda e i nostri marchi erano molto equilibrate in termini di materiale. "+

"Naturalmente, ora avete una posizione di partenza entusiasmante, perché Honda ha sviluppato per tre anni e noi per tre anni. Quindi l'anno prossimo ci sarà una nuova situazione competitiva", dice Beirer. "L'equilibrio di potere può spostarsi enormemente, ma può anche rimanere una gara testa a testa. Sarebbe meglio per la classe e per tutti i partecipanti se rimanesse una gara testa a testa. Se un marchio domina in Moto3, le forze si spostano inutilmente. Abbiamo una nuova moto che è migliore sotto tutti gli aspetti, la maneggevolezza in curva, le sospensioni della WP sono state ulteriormente sviluppate, abbiamo un nuovo motore. Crediamo di avere un buon pacchetto. Ma è buono solo quanto lo fa sembrare la concorrenza".

I pneumatici Pirelli, che sostituiscono quelli Dunlop dopo dodici anni, rimangono un fattore di incertezza. Quale moto sarà più adatta alle gomme italiane?

Beirer: "Nessuno lo sa ancora. Per questo le prime uscite con le nuove moto e la nuova marca di pneumatici saranno emozionanti. Anche la Moto2 sarà emozionante, perché ora stiamo equipaggiando sei moto Moto2 con sospensioni WP per la prima volta dal 2019 con Red Bull KTM Ajo, Liqui Moly Husqvarna e Aspar. Quindi abbiamo in serbo cose entusiasmanti nelle due classi minori".

Tutti i campioni del mondo della Moto3 dal 2012

2012: Sandro Cortese (KTM)

2013: Maverick Viñales (KTM)

2014: Alex Márquez (Honda)

2015: Danny Kent (Honda)

2016: Brad Binder (KTM)

2017: Joan Mir (Honda)

2018: Jorge Martin (Honda)

2019: Lorenzo Dalla Porta (Honda)

2020: Albert Arenas (KTM)

2021: Pedro Acosta (KTM)

2022: Izan Guevara (GASGAS)

2023: Jaume Masià (Honda)